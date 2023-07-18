[1/2] Спасатели работают на месте многоквартирного дома, поврежденного во время российских ракетных ударов, на фоне нападения России на Украину, 24 июня 2023 года, Киев, Украина. REUTERS/Валентин Огиренко

ГАНДИНАГАР, Индия, 18 июля (Рейтер) — Многие члены G20 осудили выход России из Черноморского соглашения по зерну, которое разрешало безопасный экспорт зерна из Украины, заявил во вторник министр финансов Индии.

«Этого не должно было случиться… многие участники осудили транзит по Черному морю, который не должен был быть остановлен или приостановлен», — заявила журналистам министр финансов Нирмала Ситхараман.

Срок действия соглашения, заключенного при посредничестве ООН, истек в понедельник после того, как Россия отказалась от него, предупредив, что безопасность кораблей не может быть гарантирована, что, по словам ООН, станет «ударом по нуждающимся во всем мире».

Финансовые руководители из 20 стран, собравшиеся в индийском Гандинагаре на двухдневную встречу, не смогли прийти к общему мнению по поводу войны на Украине, заявил индийский Ситхараман.

Переговоры между экономическими и финансовыми политиками G20 завершились во вторник без совместного заявления, когда Индия опубликовала резюме лидера.

Во время своего председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформам многосторонних банков, создать глобальный руководящий принцип в отношении криптовалют и ускорить погашение задолженности уязвимых стран, но российско-украинский конфликт бросил длинную тень на глобальную дипломатию. .

«Все наши планы продвигаются вперед и принимаются всеми», — заявил ранее представитель индийского правительства на условиях анонимности в последний день переговоров.

По словам чиновника, большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, решительно осудили Россию и ее войну на Украине, в то время как Россия и ее союзник Китай выступили против такого шага.

И Индия, как принимающая страна, не смогла сделать окончательное заявление, приемлемое для всех членов, сказал чиновник, при этом некоторые страны настаивали на том, чтобы назвать конфликт войной, в то время как Россия назвала свою кампанию, которая идет уже шестнадцатый месяц, « специальная военная операция».

Индия заняла в основном нейтральную позицию, отказываясь обвинять Россию во вторжении и настаивая на дипломатическом решении, при этом увеличивая закупки уцененной нефти у России.

В субботу официальный представитель Индии сообщил агентству Рейтер, что миростроительство между Россией и Украиной выходит за рамки G20 и что такие усилия лучше осуществлять через Организацию Объединенных Наций и двусторонние переговоры.

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон безоговорочно поддерживает Украину и что одной из его главных целей в этом году является противодействие попыткам России обойти санкции.

Встреча в западном штате Гуджарат стала третьей встречей G20 по финансовому коридору под председательством Индии. С тех пор как в декабре прошлого года Индия приняла на себя председательство в G20, она не смогла выступить с совместным заявлением ни по одному из основных направлений.

Хотя страны были более тверды в своих позициях, чем на первой встрече в Бангалоре в феврале, некоторые официальные лица были менее чем критичны.

В конце встреч в Бангалоре из-за отсутствия консенсуса среди членов G20 Индия потребовала опубликовать «Резюме и итоговый документ председателей», в котором подытожены двухдневные переговоры и отмечены расхождения во мнениях.

Отчет Шиванги Ачарьи и Сариты Саканти Сингх; Монтаж Саймон Кэмерон-Мур и Андреа Ричи

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