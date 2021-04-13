«Многонациональная империя: украинцы, поляки и евреи под царской властью»



Илья Репин. «Ответ запорожских казаков Мехмеду IV». 1880 г.

В эту среду, 14 апреля, в 17:00 в российской программе состоится лекция профессора Виктории Кеттер из Университета Миллерсвилля на тему «Многорасовая империя: украинцы, поляки и евреи под властью царя».

Лекция исследует, как украинцы, поляки и евреи появились при царской власти и каково их место в Российской империи. Изучая повседневную жизнь, традиции, религию и культуру национальных меньшинств, в этом выступлении обсуждаются межэтнические отношения и показано, как политика русских национальностей породила национально-освободительные движения среди национальных меньшинств и способствовала их борьбе против царского режима. . В ходе дискуссии анализируется политическое и экономическое развитие этих стран и их вклад в рост Российской империи.

Профессор Виктория Кеттерер – адъюнкт-профессор истории Университета Миллерсвилля. Она работает над историей евреев Украины и Российской Империи. Среди его публикаций Резня евреев в Киеве во время Гражданской войны в России, 1918-1920 гг. (Льюистон, Лампетер: Эдвин Миллен Пресс, 2015) и Еврейский город или ад русского Израиля? История евреев в Киеве до февраля 1917 г. (Бостон: Academic Studies Press, 2016).

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Номер встречи: 869 9309 9719

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