Многоразовая маска для лица Razer дышит воздухом и усиливает ваш голос

Маска под названием Project Hazel, которая в настоящее время является концепцией и недоступна для покупки, решает «экологические проблемы для одноразовых масок, одновременно улучшая характеристики универсального личного защитного покрытия», согласно пресс-релизу Razer, опубликованному во вторник.

Компания, крупный производитель устройств, известных как компьютерные мыши и ноутбуки, заявляет, что в маске используется намордник N95 медицинского класса; Съемные и аккумуляторные вентиляторы; И регуляторы расхода воздуха.

Вентиляторы можно заряжать и стерилизовать, поместив их в бокс для беспроводной зарядки, в котором предусмотрена дезинфекция УФ-ламп.

Компания заявила, что водонепроницаемая и устойчивая к царапинам маска изготовлена ​​из перерабатываемого пластика, что еще больше снижает ее воздействие на окружающую среду.