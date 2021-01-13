Многоразовая маска для лица Razer дышит воздухом и усиливает ваш голос

Маска под названием Project Hazel, которая в настоящее время является концепцией и недоступна для покупки, решает «экологические проблемы для одноразовых масок, одновременно улучшая характеристики универсального личного защитного покрытия», согласно пресс-релизу Razer, опубликованному во вторник.
Компания, крупный производитель устройств, известных как компьютерные мыши и ноутбуки, заявляет, что в маске используется намордник N95 медицинского класса; Съемные и аккумуляторные вентиляторы; И регуляторы расхода воздуха.
Вентиляторы можно заряжать и стерилизовать, поместив их в бокс для беспроводной зарядки, в котором предусмотрена дезинфекция УФ-ламп.
Компания заявила, что водонепроницаемая и устойчивая к царапинам маска изготовлена из перерабатываемого пластика, что еще больше снижает ее воздействие на окружающую среду.
Прозрачный дизайн маски позволяет людям видеть лицо владельца, а свет внутри маски автоматически активируется в темноте. Микрофон и динамик усиливают приглушенную речь.
Пользователи могут настроить свой внешний вид, активировав две зоны освещения с выбором из 16,8 миллионов цветов и различными динамическими световыми эффектами.
«Концепция Project Hazel Smart Mask должна быть практичной, но удобной и полезной для взаимодействия с миром, сохраняя при этом социальную эстетику», – сказал Мин-Лян Тан, соучредитель и генеральный директор Razer.
Представитель Razer сообщил CNN, что конкретной даты выпуска маски не существует, поскольку она все еще находится в стадии доработки.
Ранее во время пандемии коронавируса Razer переключила производственные мощности в Китае на производство масок для лица.
В мае компания, штаб-квартира которой находится как в Сингапуре, так и в Лас-Вегасе, заявила, что предложит миллионы бесплатных масок для лица в Сингапуре, поскольку страна борется с ростом числа случаев коронавируса.
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