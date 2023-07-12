Легенда гласит, что в 1787 году русский князь Потемкин, стремясь избавить Екатерину Великую от ужасающих реалий недавно аннексированного Крыма, приказал построить целые деревни, состоящие только из весело раскрашенных фасадов, на пути ее осмотра. Во многом институты и организации плюрализма — это сегодняшние потемкинские деревни. Здания расположены и принимают дипломатов со всего мира для встреч и переговоров. Но чаще всего они ничего не делают, когда сталкиваются с самыми насущными мировыми проблемами.

Ярким примером этого стало то, что Российская Федерация стала председателем Совета Безопасности ООН в апреле 2023 года. Та самая страна, которая грубо нарушила основные принципы Устава ООН, и на чью голову наложен ордер международного уголовного суда на арест за военные действия. преступлений — теперь возглавляет орган, основной задачей которого является сохранение международного мира и безопасности. В дальнейшем спуске в пародию даже Россия я организовал дискуссию на тему «Эффективная многосторонность путем защиты принципов Устава Организации Объединенных Наций».

Многосторонняя система, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций и ее различные вспомогательные органы, не смогла удержать Россию от нападения на своего соседа и теперь не в состоянии положить конец агрессии. Но завоевание Руссы только ускоряется ранее существовавшая деградация Способность Организации Объединенных Наций играть решающую роль в разрешении конфликтов.

Более того, конфликт выступает мультипликатором череды кризисов, испытавших систему. Международные институты плохо справились с миром пандемий, деглобализации, изменения климата, экономических потрясений и конфронтации великих держав. Многосторонняя система становится все более фрагментированной, и страны все больше и больше движутся к эксклюзивным региональным или идеологическим клубам. Европейцам необходимо отреагировать на эти радикальные изменения. Если они этого не сделают, они рискуют стать последними защитниками вчерашнего царства. Вместо этого, чтобы формировать будущее, им необходимо развивать большую готовность адаптировать свой подход к своим партнерам — как в коллективных организациях, так и в других, более гибких формах.

Момент ясности

Развивающиеся страны Это не может быть связано с призывом Запада к «совместной защите основанного на правилах международного порядка» от российской агрессии. Они утверждают, что дело им не давали, и что «Неравный, дискриминационный и нерепрезентативный«. они указать Что сами США и европейские страны неоднократно подрывали базы, от вторжения в Ирак до Казни беспилотниками в контексте «войны с терроризмом». Напротив, хотя эти состояния особенно голосование Осудить российскую агрессию в Генеральной Ассамблее ООН, Немного После этого присоединитесь к санкциям под руководством Запада или окажите военную поддержку Украине.

Многие незападные страны видят в войне против Украины выражение перехода к постзападному миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. подтвержденный В июне 2022 года «Европа должна избавиться от менталитета, что проблемы Европы — это проблемы мира, но проблемы мира — это не проблемы Европы». Европейским политикам следует отметить, что это не проблема (или, по крайней мере, не часто).Битва романов«, так как страны Юга смиренно поддаются антизападным российским и китайским посланиям. Развивающийся мир хочет нового подхода, а не просто новых слов. На самом деле, многие незападные страны быть увиденным Война против Украины как выражение перехода к постзападному миру.

До войны с Россией росла односторонность и соперничество между великими державами между Соединенными Штатами и Китаем. парализованный Международные институты, такие как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация, или превратили их в квадраты к национальной силовой политике. Европейцы отреагировали на эти события, удвоив свои усилия по поддержанию работоспособности системы. Теперь война влияет на сотрудничество на всех международных форумах, даже на самых технократических.

Перед европейцами стоит двойная задача. В моих интервью представители стран Евросоюза дали понять, что, с одной стороны, сохранение работы международных институтов (независимо от того, насколько несовершенны их результаты) они считают абсолютным приоритетом, и именно поэтому они хотят предотвратить войну России с Украиной. Масштабируйте все процессы институциональной координации. Они также понимают, что страны Африки, Латинской Америки и Азии хотят, чтобы их политические приоритеты не стали побочным ущербом от войны. С одной стороны, они хотят изолировать Россию на международном уровне и сформировать как можно более широкую коалицию против страны, а также предотвратить безнаказанность. Итак, задача состоит в том, чтобы продемонстрировать, что агрессия в системе ООН имеет свою цену, сохраняя при этом систему как можно лучше.

Нацеленность европейцев на защиту нынешней системы вполне понятна. Они чрезмерно воспользовались существующей системой. Рост, процветание и экономическая стабильность Европы в значительной степени зависят от эффективной многосторонней торговой системы. В прошлом европейцы успешно продвигали свою глобальную повестку дня через многосторонние процессы и институты, например, в борьбе с изменением климата или укреплении глобального сотрудничества в области здравоохранения. Мультилатерализм является не только краеугольным камнем внешней политики ЕС. она выразила в стратегическом компасе кластера, но это часть его собственной идентичности. ЕС считает себя следствием и сторонником идеи о том, что плоды международного сотрудничества делимы, и что международная политика заключается не в том, кто больше всего выигрывает, а в том, что всем будет лучше, когда они будут сотрудничать.

Действительно, многие институты по-прежнему играют важную роль. Правила, практика и институты, лежащие в основе существующего ядерного порядка, остались в основном такими же, какими они были до войны, и до сих пор помогали удерживать президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия. Соглашение по климату является важным достижением, которое все еще находится в стадии разработки. Несмотря на стратегическую конкуренцию, такие формы, как «Рабочая группа открытого состава по уменьшению космических угроз с помощью стандартов, норм и принципов ответственного поведения», созданная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2021 году, стимулируют обсуждения среди членов по защите космического пространства как глобальный участник.

Такие глобальные проблемы всегда будут требовать определенной степени координации по идеологическим линиям для их решения, даже если только с технической стороны. Но европейские надежды на то, что недостатки международных институтов можно исправить с помощью лозунга «реформы», во многом иллюзорны. До сих пор система оказывалась чрезвычайно устойчивой к фундаментальным изменениям, что видно по ее, казалось бы, бесконечной системе. дебаты по реформе Совета Безопасности.

реакция на реальность

Международное сотрудничество все чаще организуется через различные клубы стран-единомышленников. Повседневные формы, такие как G7, становятся все более и более важными. Все большее число стран имеют она выразила Заинтересованность во вступлении в группу стран БРИКС с развивающейся экономикой. министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Канады Кристиа Вриланд Мы говорим о переориентации торговой политики на «Поддержка друзей«, с целью углубления социальных и политических связей между демократиями. Тем временем Китай, Надеется Привлечь дружественные нации и создать альтернативную постзападную систему международного управления посредством, в том числе, трех новых дипломатических инициатив: Инициативы глобальной безопасности, Инициативы глобального развития и Инициативы глобальной цивилизации. Коалиции желающих также возникли между различными правительствами и частным сектором, например, в ГАВИ Альянс вакцин.

Этот «симпозиум» рискует усугубить глобальную тенденцию к фрагментации. Точно так же коалиции желающих могут сыграть важную роль, когда традиционные каналы блокируются или когда медлительная бюрократия препятствует прогрессу. Основное различие заключается не в инклюзивных институтах и ​​клубах, а в коллегиальных институтах и ​​институтах единомышленников — так что G-20 — это именно та организация, которая может играть полезную роль в более многополярном мире, но ее часто сдерживают различные точки зрения. . из его членов.

Как ранее утверждал Энтони Дворкин, европейцы должны следовать двуединой стратегии: стремиться оживить институты, в которые входят конкурирующие державы, но также способствовать более тесному сотрудничеству со странами-единомышленниками. Они должны оценивать отдельные области политики в зависимости от того, приносят ли существующие институты и организации эффективные результаты, и настаивать на реформах, которые обещают успех. В то же время им следует рассмотреть новые формы, которые эффективно дополняют существующую систему или даже заменяют ее, когда она не дает никаких результатов. Неформальное сотрудничество с рядом субъектов в конкретных областях может дать возможность расширить сотрудничество и создать новые альянсы.

При этом европейцы должны дать понять странам Глобального Юга, что они хотят создать новые и устойчивые партнерства таким образом, чтобы создать дополнительную ценность для всех. Чтобы укрепить доверие к Европе, эти партнерства должны выйти за рамки традиционных программ помощи и кредитования. Энергетический переход в Европе дает возможность сделать это, если он служит средством экономических преобразований, как климатическое финансирование и технологическое сотрудничество или содействие большей интеграции в управление интернетом.

Если эти инициативы действительно поддержат потребности развивающихся стран, европейцы по-прежнему будут привлекательными партнерами для многих акторов, разделяющих общий интерес к жизнеспособному международному порядку. И только благодаря таким авторитетным работам европейцы смогут разработать столь же заслуживающий доверия нарратив о «общих основах» международного сотрудничества с широкой международной привлекательностью, основанный, например, на обязательствах по защите государственного суверенитета, продвижению международного экономического развития и внедрению системы. Плюралистическая многосторонность Страны с разными системами ценностей могут работать вместе.