Многоязычные версии популярной манги об атомной бомбе выставлены в музее Хиросимы.

Хиросима. Здесь в Мемориальном музее мира в Хиросиме прошла выставка изданий манги на иностранных языках, изображающих жизнь людей после атомной бомбардировки Хиросимы.

Действие основного произведения японского мангаки Фумио Конно «Yunagi no Machi, Sakura no Kuni» (Город тихих вечеров, Страна цветущей сакуры) происходит в Хиросиме через 10 лет после атомной бомбардировки города, а также в Токио и Хиросиме. в 1987 и 2004 годах. На нем изображена атомная бомба, бросающая успокаивающую тень на жизнь людей.

Манга получила главный приз в разделе манги на Японском фестивале медиаискусства в 2004 году. Режиссер Киёси Сасаби превратил мангу в боевик в 2007 году, а в 2018 году была показана телевизионная драма, основанная на манге.

В музее Хиросимы представлены десять переведенных версий названия: корейский, французский, английский, традиционный китайский, испанский, итальянский, португальский, хинди, вьетнамский и русский (в порядке перевода и публикации). Галерея также предлагает японскую киноверсию додзинси (самопубликовано в 2003 г.) и версии комиксов. Мероприятие было вдохновлено, когда Коно подарил музею испанский и вьетнамский экземпляры в мае этого года, и учреждение решило выставить их вместе с другими международными изданиями, хранящимися там.

Корейская версия была опубликована еще в 2005 г., английская и французская версии — в 2006 г. В последние годы вьетнамская версия была опубликована в 2017 г., а русская — в 2019 г. Английская версия была выпущена издателем в Сан-Франциско, португальская версия в Бразилии и традиционное китайское издание на Тайване и в Гонконге. Среди этих языков английский, французский, русский и хинди используются в некоторых странах, обладающих ядерным оружием. Оригинальный рисунок Коно был показан на выставке атомной бомбы 2005 года в Париже.









Переведенные издания «Юнаги-но-Мати, Сакура-но-Куни» Фумиё Коно («Тихий вечерний город, страна цветущей сакуры») можно увидеть в Мемориальном музее мира в Хиросиме в районе Тюо, Хиросима, 3 июля 2022 года. Слева направо: испанский и португальский. Показаны русское и итальянское издания. (Майнити / Нобору Оджо)

Синобу Кикураку из отдела искусств и наук музея, организовавший это мероприятие, сказал: «Это строительная работа, которой может сопереживать даже молодое поколение за границей. Я хочу, чтобы посетители знали, что манга предоставила возможность людям во всем мире». мир, чтобы узнать о Хиросиме (и атомной бомбе)».

Выставка будет проходить до конца сентября в библиотеке, расположенной в первом подвале восточного корпуса Мемориального музея мира в Хиросиме.

(японский оригинал Нобору Оджо, офис в Хиросиме)