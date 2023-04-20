Мобилизационная риторика России сигнализирует о переходе к более устойчивой стратегии безопасности

СПонеся тяжелые и неожиданные потери в своих военных действиях на Украине, президент России Владимир Путин в прошлом году отдал приказ о мобилизации 300 000 военнослужащих. В этом году ожидался еще один проект. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая во вторник, заявил российским СМИ, что «о второй волне мобилизации в Кремле речи не идет».

Есть два возможных объяснения того, что здесь происходит.

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Во-первых, врет Песков, во-вторых, активно готовится мобилизация. Таким образом, вызывающая риторика Кремля может отражать озабоченность уже понесенными большими потерями и тем, что новый призыв может привести к растущему разочарованию внутри страны.

Вторая возможность заключается в том, что Путин решил придерживаться устойчивой оборонительной стратегии в Украине. Учитывая нынешнее состояние военных действий России, этот вариант кажется наиболее вероятным.

Тяжелые потери российских сухопутных войск и наемников, таких как группа Вагнера, подтверждают, что у России недостаточно личного состава. Подчеркивая озабоченность Кремля широко распространенным уклонением от призыва, был принят закон, согласно которому электронные проекты приказов имеют такую ​​же обязательную силу, как и проекты приказов, доставляемых по почте или лично. Но нехватка обученных войск — лишь одна из многих проблем для российских военных.

Во-первых, запасы боеприпасов (особенно артиллерийских снарядов и ракет) невелики. Бронетанковых войск и мобильных машин пехоты также не хватает, а те, что остались, находятся в плохом состоянии или низкого качества. Напряженность из-за доступа к поставкам вызвала бурю негодования в обществе, особенно среди Евгения Пригожина, командующего группой Вагнера, и российских государственных служащих. Тем не менее, на самом базовом уровне российские войска, особенно призывники, неадекватно оснащены одеждой, оружием и вспомогательной инфраструктурой. Это не ограничивает боеспособность российских сухопутных войск против их намного лучше вооруженных и управляемых украинских коллег — это также усугубляет их и без того низкий моральный дух.

Если Россия бросит больше тел на линию фронта на юге и востоке Украины, Украина сможет создать больше масс для контратаки. Тем не менее, эти дополнительные солдаты должны быть снабжены, накормлены и вооружены. Хотя война сохранила значительную народную поддержку в России, это была не Москва конца 1941 года и не Ленинград времен Второй мировой войны. Россияне не считают войну на Украине борьбой за существование, поскольку их предки правильно понимали геноцидальную нацистскую угрозу. Опросы общественного мнения, призывы и скептические отчеты показывают, что терпимость России к массовым жертвоприношениям на Украине низка, даже в предвыборных сетях. Русские не потерпели бы, чтобы их сыновья, часто необученные и плохо экипированные, служили в качестве глушителей на Украине.

Отчаянная попытка России скрыть свои военные потери подчеркивает глубокую политическую проблему, которую они представляют.

Решаемая проблема Путина заключается в том, что он не сталкивается с фанатично некомпетентными военными, такими как Адольф Гитлер, или связанной с этим перспективой бесхребетной операции. Например, Красный Крест окружил 6-ю немецкую армию под Сталинградом.. Украинцы считают, что их лучшая стратегия предполагает оперативную мобильность и сохранение поддержки Запада.

В свою очередь, Путин, похоже, переориентировал свои военные усилия на доверие, по сути, выиграв время для того, чтобы эта западная поддержка в конечном итоге потерпела неудачу.

Отказавшись от второй мобилизации, по крайней мере на данный момент, Путин может надеяться восстановить более стабильную структуру снабжения своих уже развернутых сил. Украинское контрнаступление Российские командиры знают, что предстоящее украинское контрнаступление, скорее всего, будет сосредоточено на глубоких ударах по логистическим линиям, а также на высокомобильных прорывах российских южных рубежей в сторону Крыма. Украинская пехота заполнит бреши за авангардом бронетехники и сил специального назначения.

Проблема Путина в противодействии этой угрозе заключается в том, что российские войска неоднократно терпели неудачу в организованном отступлении в этой войне. Если позиции русских рухнут на нескольких крупных участках, вскоре последует массовое окружение. Это было бы военной и внутриполитической катастрофой для Москвы.

Если российские силы смогут удержать оборону или, по крайней мере, отразить украинскую контратаку, не понеся серьезных нарушений, Путин может надеяться, что он выиграл время, чтобы еще больше воспользоваться усталостью Запада от войны. Его цель состоит в том, чтобы Запад оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил уступочное прекращение огня, которое позволило бы России на годы наращивать свои силы перед успешным полномасштабным наступлением.

Однако в конечном итоге увеличение численности российских войск может создать для Путина еще больше проблем.

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