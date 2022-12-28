Мобильники РФ бесплатно замораживают сперму — ТАСС

28 декабря (Рейтер) — Российские военнослужащие, которые участвуют в мобилизации для военных действий в Украине, получат право на бесплатное замораживание своей спермы в криобанках, сообщило в среду государственное агентство ТАСС.

Со ссылкой на главу Ассоциации юристов России Игоря Трунова ТАСС сообщает, что Минздрав откликнулся на его просьбу о бюджетной помощи проекту.

«Министерством определена возможность оказания финансовой помощи из федерального бюджета на безвозмездное сохранение и хранение половых клеток (спермы) граждан, мобилизованных для участия в специальных боевых действиях, на 2022-2024 годы», — цитирует Трунова.

Семьи могут использовать хранящийся биологический материал бесплатно, если в их обязательной медицинской страховке указано, что они могут это сделать.

Россия призвала более 300 000 резервистов для поддержки так называемой «специальной военной операции» на Украине в ходе мобилизации, начавшейся в сентябре.

Этот толчок побудил сотни тысяч российских мужчин бежать из страны, чтобы избежать призыва на военную службу, и спровоцировал крупнейшие антикремлевские протесты с тех пор, как Россия ввела свои войска в Украину в феврале.

Война, которую Украина и ее западные союзники называют неспровоцированной оккупацией земель, идет уже 11-й месяц и вступила в медленную, изматывающую фазу с наступлением суровой зимней погоды.

Репортаж в Мельбурне Лидии Келли; Монтаж Роберт Бирзел

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