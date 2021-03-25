Мобильный Playdate от Panic будет готов к запуску, когда он выйдет в этом году.

Мы все еще ждем даты выхода Playdate, Маленький карманный компьютер с рукояткой Сделан Без названия игра гусь Издатель в панике, но только в панике Показать новую функцию Для устройства в официальной учетной записи Playdate Twitter: вы сможете подключить Playdate к своему компьютеру и отразить его экран.

Как пишет Playdate в своем твите, для этого есть множество потенциальных вариантов использования, включая лучший доступ и более простую трансляцию вашего игрового процесса на Playdate. Нажатие кнопок по умолчанию в приложении Playdate вернет их на ваше устройство Playdate, что даст вам еще один способ играть в свои игры. (Кажется, виртуального чудака нет, но, возможно, паника на этом еще не обострилась.)

Вот короткое видео, показывающее, как работает подключение к компьютеру:

Это новая и забавная вещь, которую мы сделали. Подключите Playdate, запустите это приложение, оно будет отображать ваш экран Playdate на ПК / Mac / Linux в реальном времени. Идеально подходит для живых создателей, пользователей YouTube и расширенного доступа. Входные данные также могут передаваться с ПК на Playdate! pic.twitter.com/OE8q1X0txC – История воспроизведения (дата воспроизведения) 24 марта 2021 г.

В ответ Паник сказал, что хотя Playdate для ПК на этом видео может показаться немного маленьким, вы сможете увеличить масштаб. В Твиттере. И если вы внимательно прислушаетесь, вы также можете услышать очень очаровательные звуковые эффекты меню Playdate, Какая паника говорит, что это новое.

Впервые Playdate был представлен в 2019 году, а игры, разработанные на Аль-Катмари Дамаси Создатель Кита Такахаши, Хорошая судоку Разработчик Зак Гейдж и другие. В то время Panic ожидала, что Playdate выйдет в начале 2020 года, но сообщила, что в октябре Ожидается, что прием заявок начнется в начале 2021 года.

Panic также создала аккаунт в Twitter, Вставить твит, Вы пишете в Твиттере только тогда, когда есть “важные” новости о Playdate. Если вы хотите точно знать, когда заказать устройство, playdateAlerts выглядит как хороший аккаунт для подписки.