Могут ли Эрика и Мира Андреевы стать следующими великими сестрами тенниса?

Долгий день для семьи Андреевых.
Старт начался рано, чтобы Мира, 16-летняя россиянка, была готова дебютировать на Открытом чемпионате Франции в 11:00 против Элисон Риске Амритрадж из США. Мира была так же эффективна, как и они, завершив свой матч во вторник за 56 минут, импровизировав быструю и легкую комбинацию победителей против соперницы вдвое старше ее.
«Я играю так, как чувствую внутри», — сказала она.
Затем последовало долгое ожидание старшей сестры Миры, 18-летней Эрики, которая последней была в суде № 14 против Эммы Наварро, еще одной американки. Суд состоялся вскоре после 19:30 в Париже. Когда солнце садилось на берег Сены, она отдала все силы, чтобы попытаться повторить успех своей сестры, пока Наварро не одержал победу в трех сетах: 2-6, 6-3, 6-4, хотя Андреева показала много обещаю. .
Одна семья, более двенадцати часов на паркете Ролан Гаррос, 16-летний во втором раунде и 18-летний, который был очень близок. Так и с новой теннисной сестрой.
Если все это звучит немного знакомо, так и должно быть. Сестринские выступления не совсем новы для женского тенниса, который уже более двух десятилетий возглавляет американский дуэт Серена и Винус Уильямс. Они выиграли 30 турниров Большого шлема в одиночном разряде. 42-летняя Винус Уильямс еще не ушла на пенсию, хотя другой крупный титул кажется маловероятным.
Недавно у японки Наоми Осака и ее сестры Мари были свои моменты, хотя Мари так и не добралась до 280-го места в рейтинге одиночных игр, прежде чем уйти на пенсию в 2021 году в возрасте 24 лет. Она спаривается со своей младшей сестрой Бьянкой. В основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису даже были еще две сестры — Линда и Бренда Фрохвитова из Чехии. Оба проиграли матчи первого раунда.
Тренеры и родители — часто одни и те же — говорят, что причины успеха братьев и сестер довольно просты: вам никогда не придется долго искать партнера для занятий. Кроме того, младший брат растет со стремлением превзойти старшего брата. Однако подвиг все равно немного поражает каждый раз, а тем более, когда путешествие начинается в Сибири, как это случилось с Андреевасом.
Мира сказала, что ее мать, Раис, влюбилась в этот вид спорта, наблюдая за Маратом Сафиным из России на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2005 года, когда он выиграл турнир. Затем она решила, что хочет, чтобы ее дети были теннисистами.
В детстве Мира следила за теннисными тренировками и матчами своей сестры. В шесть лет она начала серьезно играть. Когда девочки рано подали надежды, семья переехала из Сибири, которая не кишела теннисистами или благоприятной для тенниса погодой, в Сочи, Россия, с умеренным климатом вдоль Черного моря, а затем в Канны, Франция, где они поступили. в теннисной академии.
Мира сказала, что ей было восемь лет, когда она приняла участие в своем первом международном теннисном турнире среди юношей до 12 лет в Германии, где она дошла до полуфинала. В 12 лет рекрутер спортивно-развлекательной компании IMG заметил ее на турнире среди юниоров.
«Она была маленьким игроком, но она была дерзкой, боролась и просто бегала за мячом, а также была отличным соперником, и в этом была разница», — сказал агент IMG Хуан Акуна Джеррард. Наш рекрутер сказал: «Эта девушка особенная». Она была моложе своего возраста, но очень конкурентоспособна.
Компанию теперь также представляет Эрика.
В прошлом месяце, когда Мире еще не исполнилось 16, она стала одним из самых молодых игроков, обыгравших соперника из топ-20, выбив бразильца Беатрис Хаддад Майю на пути к последним 16 на Madrid Open.
Она сказала, что не нервничала ни тогда, ни перед матчем во вторник. Ей нужен был будильник, чтобы разбудить ее по утрам.
«Я был взволнован, но в хорошем смысле, понимаете?» — сказала Мира.
Сестры Андреевы работали незаметно в тот день, когда большая часть участников «Ролан Гаррос» говорила об одном из самых больших разочарований за последнее время, когда Тьяго Себот Уайлд из Бразилии, 172 года в мужском одиночном разряде, обыграл бывшего номер один в мире Даниила Медведева и который посеян. второй на турнире French Open в пяти группах.
Медведев, отлично играющий на кортах с твердым покрытием, никогда не был поклонником тенниса на грунтовых кортах и не добивался больших успехов на «Ролан Гаррос». Но в начале этого месяца он выиграл финал на Открытом чемпионате Италии, главном турнире на грунтовом корте перед Открытым чемпионатом Франции. Казалось, победа может стать началом прекрасной дружбы Медведева с творческими русскими и красной глиной. Он заявил о себе с осторожным оптимизмом в отношении своих шансов.
Но Медведев никогда не чувствовал себя спокойно в этот ветреный вторник, швыряя мячи по ветру, допустив 15 двойных ошибок и поймав соперника, играющего в игру всей его жизни.
«Каждый раз, когда он заканчивается, я чувствую себя счастливым», — сказал Медведев о своем сезоне на грунтовых кортах. «Я получил полный рот грязи после третьей партии матча».
У Миры Андреевой таких проблем не было. Ее самая большая проблема в тот день заключалась в том, что матч ее сестры начался слишком поздно, чтобы она могла посмотреть его. Может быть, это было к лучшему. Она сказала, что больше нервничает, наблюдая за играми своей сестры, чем когда играет свою собственную.
Вечер вторника вызвал бы много стресса. Эрика проиграла хаотичный первый сет, пытаясь сравняться с паритетом в теннисной защите, а затем вырвалась вперед со счетом 3: 0 в решающем матче только для того, чтобы увидеть, как Наварро нашла свой путь и выиграла шесть из следующих семи матчей. Сидя в первом ряду, тихо подбадривая свою дочь весь вечер, Риса, наконец, встала со своего места, когда перед Эрики откинулся назад.
Потеря оставила Миру нести семейный факел до конца Парижа. В четверг Дайан Бэрри из Франции, задача не из легких, но преуспевающая в химии, возьмет на себя урок, который, по ее словам, перегружает ее в ее онлайн-школе.
«Химия такая плохая», — сказала она. «Я ничего не понимаю.»
С другой стороны, теннис приходит естественно. Ее тренеры — у нее и Эрики разные тренеры — дают ей план игры перед каждым матчем. Она слушает, принимает, а потом забывает, что ей однажды сказали на поле, и вместо этого играет с чувствами.
«Если я чувствую, что должна сделать удар, даже если счет не совсем подходит для удара, я все равно это сделаю», — сказала она. «Я не знаю как объяснить.»
Пока ей не нужно этого делать.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».