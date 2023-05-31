Могут ли Эрика и Мира Андреевы стать следующими великими сестрами тенниса?

Долгий день для семьи Андреевых.

Старт начался рано, чтобы Мира, 16-летняя россиянка, была готова дебютировать на Открытом чемпионате Франции в 11:00 против Элисон Риске Амритрадж из США. Мира была так же эффективна, как и они, завершив свой матч во вторник за 56 минут, импровизировав быструю и легкую комбинацию победителей против соперницы вдвое старше ее.

«Я играю так, как чувствую внутри», — сказала она.

Затем последовало долгое ожидание старшей сестры Миры, 18-летней Эрики, которая последней была в суде № 14 против Эммы Наварро, еще одной американки. Суд состоялся вскоре после 19:30 в Париже. Когда солнце садилось на берег Сены, она отдала все силы, чтобы попытаться повторить успех своей сестры, пока Наварро не одержал победу в трех сетах: 2-6, 6-3, 6-4, хотя Андреева показала много обещаю. .

Одна семья, более двенадцати часов на паркете Ролан Гаррос, 16-летний во втором раунде и 18-летний, который был очень близок. Так и с новой теннисной сестрой.

Если все это звучит немного знакомо, так и должно быть. Сестринские выступления не совсем новы для женского тенниса, который уже более двух десятилетий возглавляет американский дуэт Серена и Винус Уильямс. Они выиграли 30 турниров Большого шлема в одиночном разряде. 42-летняя Винус Уильямс еще не ушла на пенсию, хотя другой крупный титул кажется маловероятным.