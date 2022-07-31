Могучая сила патриотизма, вызванная Путиным, затмевает сомнения в силе России

Ежегодный парад Владимира Путина в честь Дня Военно-Морского Флота выглядит впечатляюще с берегов Невы в Санкт-Петербурге. По государственному телевидению это выглядит лучше.

Не жалейте средств, когда дело доходит до показа людям Россия Насколько велики и гламурны их флот и вооруженные силы.

Вспомните апрель и потеряйте «Москву» — главный линкор Черноморского флота России.

прямое попадание Украина Министерство обороны заявило; Пожар на борту по данным России.

Серьезный удар по престижу и возможностям России в Черном море. И это не единственная потеря Черноморского флота — ВМС Украины, которые резко сократились после аннексии Крыма и в значительной степени застряли в своих портах, как и торговое судоходство.

Блокада Черного моря стала крупной стратегической победой России, вынудившей Украину заняться минированием.

Кризис в украинских портах оставил многие страны мира без зерна и, что более важно, без удобрений, подсолнечного масла и множества других экспортных товаров, которые принесли бы столь необходимую ликвидность украинской экономике.

Несмотря на заключенную в Стамбуле сделку по зерну, ни одно судно еще не отплыло. Это свидетельствует о глубоком недоверии к намерениям России, особенно после ее ракетного удара по Одесскому порту, когда чернила на сделке еще не высохли.

Сегодня Путин пообещал больше крупнокалиберных орудий.

В ближайшие месяцы в Вооруженные силы России будет поставлена ​​давно разрекламированная гиперзвуковая ракета «Циркон».

Первым ее приемником станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором ракета уже испытана. По словам Путина, ракетные комплексы «Циркон» «не будут иметь себе равных в мире».

Толпы на Дворцовой набережной, возможно, не восприняли это особенно, но им понравилось шоу и авиаперелет.

«Вы слышали, как люди аплодировали, когда вышел Путин?» — спросила Яна, чья ненависть ко всему британскому была ощутимой. «Надеюсь, вы слышали, я не думаю, что у вас есть такой сильный лидер».

История продолжается

«Я думаю, что вы настраиваете нас друг против друга, два братских народа», — сказала она, угрожающе указывая пальцем. «Надеюсь, вы сможете понять, что такое русский дух, когда вы здесь».

Наталья сказала мне, что в V-образном вырезе, самом часто появляющемся мерче, она уверена в победе. Когда я спросил ее, что она имеет в виду под победой, она ответила: «Победа над фашизмом, над нацистами, за мир!».

Я спросил его: «Что для вас значит слово «нацист»?

«Люди, которые только за свою нацию, и не принимают других», — таков ответ.

Это широкое определение. Неудивительно, что она захватила воображение многих в России. Это мир далеко от идеи лагерей смерти и ужасающих зверств нацистской Германии.

Но не все уверены в своем начальнике.

Подпишитесь на военный дневник Украины на Подкаст AppleИ гугл подкастИ Spotify И Громкоговоритель

«Клевета на Гитлера была справедливой, но нацизма в Украине нет», — говорит Олег.

«Эта война — последняя атака Путина на мир. Личная атака сумасшедшего диктатора на весь мир, потому что весь цивилизованный мир сейчас против этого безобразия, которое творится».

Одинокий голос в толпе сегодня. Возможно, и в современной России.

Но может быть много таких, как Олег, которые не посещают такие мероприятия, но чувствуют себя очень некомфортно в связи с событиями последних пяти месяцев, их сдержанность подавляется могучей силой патриотизма, которую так хорошо пробуждает Владимир Путин.