Могучая сила патриотизма, вызванная Путиным, затмевает сомнения в силе России

Ежегодный парад Владимира Путина в честь Дня Военно-Морского Флота выглядит впечатляюще с берегов Невы в Санкт-Петербурге. По государственному телевидению это выглядит лучше.
Не жалейте средств, когда дело доходит до показа людям Россия Насколько велики и гламурны их флот и вооруженные силы.
Вспомните апрель и потеряйте «Москву» — главный линкор Черноморского флота России.
прямое попадание Украина Министерство обороны заявило; Пожар на борту по данным России.
Серьезный удар по престижу и возможностям России в Черном море. И это не единственная потеря Черноморского флота — ВМС Украины, которые резко сократились после аннексии Крыма и в значительной степени застряли в своих портах, как и торговое судоходство.
Блокада Черного моря стала крупной стратегической победой России, вынудившей Украину заняться минированием.
Кризис в украинских портах оставил многие страны мира без зерна и, что более важно, без удобрений, подсолнечного масла и множества других экспортных товаров, которые принесли бы столь необходимую ликвидность украинской экономике.
Несмотря на заключенную в Стамбуле сделку по зерну, ни одно судно еще не отплыло. Это свидетельствует о глубоком недоверии к намерениям России, особенно после ее ракетного удара по Одесскому порту, когда чернила на сделке еще не высохли.
Сегодня Путин пообещал больше крупнокалиберных орудий.
В ближайшие месяцы в Вооруженные силы России будет поставлена давно разрекламированная гиперзвуковая ракета «Циркон».
Первым ее приемником станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором ракета уже испытана. По словам Путина, ракетные комплексы «Циркон» «не будут иметь себе равных в мире».
Толпы на Дворцовой набережной, возможно, не восприняли это особенно, но им понравилось шоу и авиаперелет.
«Вы слышали, как люди аплодировали, когда вышел Путин?» — спросила Яна, чья ненависть ко всему британскому была ощутимой. «Надеюсь, вы слышали, я не думаю, что у вас есть такой сильный лидер».
«Я думаю, что вы настраиваете нас друг против друга, два братских народа», — сказала она, угрожающе указывая пальцем. «Надеюсь, вы сможете понять, что такое русский дух, когда вы здесь».
Наталья сказала мне, что в V-образном вырезе, самом часто появляющемся мерче, она уверена в победе. Когда я спросил ее, что она имеет в виду под победой, она ответила: «Победа над фашизмом, над нацистами, за мир!».
Я спросил его: «Что для вас значит слово «нацист»?
«Люди, которые только за свою нацию, и не принимают других», — таков ответ.
Это широкое определение. Неудивительно, что она захватила воображение многих в России. Это мир далеко от идеи лагерей смерти и ужасающих зверств нацистской Германии.
Но не все уверены в своем начальнике.
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«Клевета на Гитлера была справедливой, но нацизма в Украине нет», — говорит Олег.
«Эта война — последняя атака Путина на мир. Личная атака сумасшедшего диктатора на весь мир, потому что весь цивилизованный мир сейчас против этого безобразия, которое творится».
Одинокий голос в толпе сегодня. Возможно, и в современной России.
Но может быть много таких, как Олег, которые не посещают такие мероприятия, но чувствуют себя очень некомфортно в связи с событиями последних пяти месяцев, их сдержанность подавляется могучей силой патриотизма, которую так хорошо пробуждает Владимир Путин.
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