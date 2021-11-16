Моддеры уже «исправили» некоторые проблемы с дождем в трилогии Grand Theft Auto.

Как я слышал, дождь вышел из-под контроля Grand Theft Auto: The Trilogy — Ultimate Edition. Они не только плодовиты, но и имеют некоторые «проблемы с сортировкой» (По описанию Digital Foundry) где под дождем рассыпаются лужи с водой.

Kotaku сообщил, что хотя игрокам Switch, к сожалению, придется дождаться выхода официального патча для версии игры для Nintendo Switch, похоже, что моды пришли на помощь на ПК и уже предпринимают попытки исправить дождь. проблемы (и это после того, как Rockstar уничтожила текущие версии GTA III, Vice City и San Andreas на той же платформе).

Эти моды называются «Исправление дождя» и в основном делают дождь более прозрачным, что значительно упрощает просмотр ваших действий в каждом из игровых миров, когда идет дождь. Между тем, другие вкладчики вмешиваются, чтобы вернуть такие вещи, как потерянные радиостанции.

Владелец и генеральный директор Grove Street Games (студии, стоящей за последним выпуском трилогии) на прошлой неделе сказал, как У команды разработчиков уже есть обновления., так что, будем надеяться, на повестке дня стоит вопрос о «исправлении дождя»:

«Так здорово видеть, что ребятам действительно нравится то, что мы их собрали. Мне искренне нравится этот уникальный уровень изучения в нашей студии. Сегодня мы празднуем запуск нашего огромного проекта, пока мы работаем над обновлениями».

Вы уже пробовали GTA Trilogy на Switch? Что ты думаешь на данный момент? Дождь был для вас проблемой в игре? Оставьте комментарий ниже.