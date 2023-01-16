Модель корпуса Google Pixel Fold с шарниром и рамой

После многих фальстартов похоже, что Google Pixel Fold наконец-то в пути, и теперь макет корпуса устройства дает нам дополнительное представление о том, что физическое оборудование, шарнир и экран внутри принесут на стол.

YouTube Дэйв к доктору Он получил модель корпуса Google Pixel Fold, которая, как он утверждает, «точно соответствует размерам» реального устройства, над которым работает Google. Хотя этот макет лишен какого-либо реального аппаратного обеспечения смартфона, дизайн и внешний вид функциональны. Сопоставьте с предыдущими утечками.

Коробочная модель здесь показывает удивительно тонкое устройство — 5,7 мм, что на 0,6 мм тоньше, чем у Galaxy Z Fold 4 в открытом состоянии. Мы также внимательно рассмотрели устройство в руке в закрытом состоянии, подтверждая, что экран будет шире, чем у складных устройств Samsung, как мы показали на некоторых предыдущих моделях, исходя из размеров.

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Более внимательный взгляд на внутреннюю часть устройства убедительно свидетельствует о том, что устройство Google будет иметь довольно толстые рамки, по крайней мере, по современным стандартам, на внутреннем дисплее. Это позволяет телефону иметь камеру, которая не встроена в экран с использованием техники выреза или под дисплеем. Края измеряются примерно на 5-6 мм. Макет того, как выглядит устройство с этими предполагаемыми рамками, можно увидеть ниже.

В видео также рассматривается петля, по-видимому, подтверждающая, что у складного устройства Google не будет выреза, как у современных устройств Samsung, вместо этого он закроет поток. Это означает, что Google будет использовать петлю в виде капли воды, похожую на Oppo Find N2, где экран немного утопает в петле, когда телефон закрыт. Ходят слухи, что Samsung переходит на аналогичный дизайн На Galaxy Z Fold 5 Чтобы помочь уменьшить видимые складки экрана.

Dave2D говорит, что ему сказали, что Pixel Fold будет иметь шарнир, аналогичный серии Oppo Find N.

Далее в видео указывается, что динамики расположены вверху слева и внизу справа по бокам, что в любом случае должно привести к лучшему стереозвуку. Samsung размещает складные динамики вверху и внизу левой стороны устройства (в разложенном виде), а Oppo размещает низкочастотные динамики внизу обеих половинок.

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