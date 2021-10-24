Модель OLED Switch получила 2 балла из 10 в тестах на долговечность экрана.

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OLED-дисплей Nintendo Switch отсутствует уже несколько недель, и если вы еще не применили защитную пленку для экрана – вам действительно стоит это сделать.

Хотя Nintendo утверждает, что экран сделан из стекла, канал YouTube Джерригг это все Теперь протестируйте новый экран, и я получил только 2/10 защиты экрана, что делает его таким же уязвимым, как пластик.

«К сожалению, мы видим здесь царапины на третьем уровне и более глубокие канавки на четвертом, что означает, что этот новый OLED-дисплей имеет поверхностный слой из пластика».

Хотя трансформатор имеет собственный защитный слой в виде “Антидисперсионная клейкая пленкаКогда дело доходит до регулярного ежедневного использования, от этого ничего не выйдет, поэтому рекомендуется купить подходящую защитную пленку для экрана, чтобы свести к минимуму повреждения от царапин.

«Приятно знать, что OLED-экран мягкий, поэтому мы можем не размещать его в ситуациях, когда монеты, ключи или другие металлические предметы могут быть повреждены.

«Nintendo заявила, что сам экран сделан из стекла, и что эта всегда появляющаяся пластиковая пленка представляет собой устойчивый к рассеянию клейкий слой, который помогает предотвратить разбрасывание осколков стекла, если экран когда-либо расколется… и, вероятно, это хорошая идея. иметь это ».

Nintendo также советует пользователям не удалять этот особый уровень защиты. Итак, еще раз – приобретите защитную пленку для экрана, если вы еще этого не сделали, чтобы избежать использования этой новой системы в ситуациях, когда она может быть поцарапана острыми предметами.

Как работает OLED-дисплей Switch? Вы уже накинули на него защитную пленку? Оставьте комментарий ниже.