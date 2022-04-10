Модернизация Украины: население бежит с востока; Демонстрируйте поддержку Запада

Киев, Украина

Эвакуация гражданских лиц началась в разоренной боями восточной Украине в субботу, на следующий день после ракетного обстрела по меньшей мере 52 человек, убитых и более 100 раненых на вокзале, где тысячи людей потребовали покинуть страну в преддверии ожидаемого нападения России.

После нападения на Краматорск многие европейские лидеры приложили усилия, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, когда канцлер Австрии и премьер-министр Великобритании посетили столицу Киев, которую России не удалось захватить.

В офисе Джонсона сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил «долгосрочную британскую поддержку».

Украинские власти призвали мирных жителей уйти в преддверии неизбежного и усиливающегося наступления российских войск на востоке. Поскольку в субботу из Краматорска не ходили поезда, жители садились в автобусы или искали другие способы уехать, опасаясь безжалостных нападений и оккупации со стороны российских оккупантов, которые привели к нехватке продовольствия, сносу зданий и гибели людей в других частях Украины.

«Это было ужасно. Ужас, ужас», — сказал местный житель British Sky, вспоминая пятничное нападение. «Не дай Бог, нам придется пережить это снова. Нет, я не хочу».

Государственная железнодорожная компания Украины заявила, что жители Краматорска и других частей спорного Донбасса могут бежать через другие железнодорожные станции. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что на субботу запланировано 10 эвакуационных полос.

Спустя более шести недель после того, как Россия впервые вторглась в Украину, она вывела свои силы с севера, вокруг Киева, и переориентировала свои силы на Донбасс на востоке. Западные военные аналитики заявили, что под контролем России находится дуга территории на востоке Украины, от Харькова на севере до Херсона на юге. Но украинские контратаки угрожают российскому контролю над Херсоном, по западным оценкам, а украинские силы отражают российские атаки в других местах Донбасса на юго-востоке.

Сбор доказательств

Президент Зеленский назвал нападение на вокзал последним примером военных преступлений российских войск и сказал, что это должно побудить Запад сделать больше, чтобы помочь своей стране защитить себя.

«Все глобальные усилия будут направлены на то, чтобы каждую минуту выяснять, кто что сделал, кто отдал приказ, откуда взялась ракета, кто ее перевез, кто отдал приказ и как был согласован этот удар», — говорится в письме Зеленского. Ночное заглавное видео, его голос звенит от гнева.

Россия отрицала свою ответственность и обвинила украинских военных в стрельбе по станции, возложив вину за жертвы среди мирного населения на Москву. Представитель Минобороны России уточнил детали траектории полета ракеты и местонахождения украинских сил, чтобы усилить полемику.

Западные эксперты и украинские власти настаивали на том, что из оружия стреляла Россия. Западные эксперты опровергли утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские силы «не используют» ракеты «Точка-У», подобные тем, которые поразили железнодорожный вокзал Краматорск, расположенный на подконтрольной Украине территории в Донбассе.

Атака произошла в то время, когда украинские власти работали над выявлением жертв и документированием возможных военных преступлений, совершенных российскими солдатами на севере Украины. Мэр Бучи, города недалеко от Киева, где после ухода русских появились явные доказательства убийств мирных жителей, сказал, что поисковые группы все еще находят тела людей, расстрелянных с близкого расстояния, на площадях, в парках и на городских площадях.

Прокуратура Украины заявила, что в пятницу рабочие извлекли тела 67 человек из братской могилы возле церкви. Россия ложно утверждала, что сцены в Буче были сняты на видео.

Украинские власти и западные официальные лица неоднократно обвиняли российские войска в совершении зверств в войне, которая началась с российского вторжения 24 февраля. Генеральная прокуратура страны заявила в субботу, что в общей сложности 176 детей были убиты и 324 ранены.

В отрывке из интервью телеканалу CBS «60 минут», вышедшем в эфир в пятницу, Зеленский сослался на сообщения, перехваченные службой безопасности Украины, как на свидетельство военных преступлений России. Записи не могут быть проверены независимо.

«там [Russian] Солдаты разговаривают с родителями о том, что они украли и кого похитили. Есть записи [Russian] Военнопленные, которые признались в убийстве людей: «Есть тюремные летчики, у которых есть карты гражданских объектов для бомбометания. Идут следственные действия по останкам погибших».

Новые фотографии из Мариуполя.

Украинские власти предупредили, что ожидают обнаружить новые массовые убийства, когда доберутся до южного портового города Мариуполя, также на Донбассе, который пострадал от месячной осады и ожесточенных столкновений.

По мере того, как журналисты, в основном отсутствовавшие в городе, начинают возвращаться, появляются новые кадры разрушений, нанесенных забастовкой в ​​театре в прошлом месяце, в результате которой погибли сотни мирных жителей, ищущих убежища.

Военные аналитики уже несколько недель предсказывают, что России удастся захватить Мариуполь, но говорят, что украинские защитники все еще в бою. Расположение города на берегу Азовского моря имеет решающее значение для создания сухопутного моста из Крыма, который восемь лет назад Россия захватила у Украины.

Украинские официальные лица почти ежедневно обращаются к западным державам с призывом направить больше оружия и дополнительно наказать Россию санкциями, включая исключение российских банков из мировой финансовой системы и введение полного запрета на поставки российского газа и нефти Европейским союзом.

Убийство мирных жителей на вокзале вызвало новое выражение гнева со стороны западных лидеров и обещаний, что Россия столкнется с новыми репрессиями за свои действия в Украине. В субботу Министерство обороны России попыталось противостоять доминирующему международному нарративу, создав призрак Украины, установив фальшивые флаги и дезинформацию.

Канцлер Австрии Карл Нахаммер заявил во время визита в Киев в субботу, что он ожидает новых санкций Европейского Союза против России, но до сих пор защищал сопротивление своей страны сокращению поставок российского газа.

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Канцлер сказал, что пакет санкций, принятый на этой неделе, «не будет последним», признав, что «пока люди умирают, каждого наказания недостаточно». Австрия нейтральна в военном отношении и не является членом НАТО.

Визит Джонсона состоялся на следующий день после того, как Великобритания пообещала предоставить Украине дополнительную высококачественную военную технику на 130 миллионов долларов.