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Модернизация Украины: население бежит с востока; Демонстрируйте поддержку Запада

10 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Киев, Украина

Эвакуация гражданских лиц началась в разоренной боями восточной Украине в субботу, на следующий день после ракетного обстрела по меньшей мере 52 человек, убитых и более 100 раненых на вокзале, где тысячи людей потребовали покинуть страну в преддверии ожидаемого нападения России.

После нападения на Краматорск многие европейские лидеры приложили усилия, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, когда канцлер Австрии и премьер-министр Великобритании посетили столицу Киев, которую России не удалось захватить.

В офисе Джонсона сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил «долгосрочную британскую поддержку».

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