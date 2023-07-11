НЬЮ-ДЕЛИ: Конгресс в понедельник задался вопросом, были ли дипломатические отношения премьер-министра Нарендры Моди с китайским лидером мягкостью по отношению к враждебному соседу, несмотря на резню в Галване. Моди Укрепление и интернационализация китайской валюты за счет покупки российской нефти в юанях.
представитель Конгресса Граф Валлабх Он сказал, что Индия импортирует из нее 42% своей потребности в нефти. Россия Осуществляя платежи в юанях и напрямую продвигая усилия Китая по расширению своего глобального валютного пространства по отношению к доллару США. Он сказал, что это вызывает особую тревогу после оккупации Китаем наших земель, убийства наших солдат и переименования наших деревень в Аруначал-Прадеше. Валлабх утверждал, что даже китайский чиновник Global Times написал, что «правительство Моди превращает юань в глобальную валюту».
Вопрос в том, почему мы не платим в нашей валюте, в индийских рупиях? Почему индийские НПЗ платят за российскую нефть в юанях? Почему мы пытаемся интернационализировать китайскую валюту? Валлабх спросил, позвонив премьер-министру, чтобы ответить на вопросы: «Почему за последние девять лет доверие к индийской рупии ухудшилось настолько, что мы не можем производить платежи в рупиях? Важно отметить, что если индийская валюта недостаточно сильна для международных расчетов, почему из всех валют для покупки российской нефти был выбран юань? «
«В 2020–2021 годах мы купили в России нефти на 7 000 крор рупий, а в 2022–2023 годах мы покупаем нефти на 89 000 крор рупий, что составляет увеличение более чем на 300%», — сказал он.
Конгресс заявил, что возможным ответом на поддержку юаня правительством Моди является тот факт, что премьер-министр совершил пять визитов в Китай и 18 раз встречался с президентом Си Цзиньпином, хотя Дракон продолжал извергать огонь пограничной агрессией и Галваном. коллективное покровительство. Он сказал, что поддержка юаня происходит на фоне увеличения дефицита торгового баланса с Китаем до 100 миллиардов долларов.
представитель Конгресса Граф Валлабх Он сказал, что Индия импортирует из нее 42% своей потребности в нефти. Россия Осуществляя платежи в юанях и напрямую продвигая усилия Китая по расширению своего глобального валютного пространства по отношению к доллару США. Он сказал, что это вызывает особую тревогу после оккупации Китаем наших земель, убийства наших солдат и переименования наших деревень в Аруначал-Прадеше. Валлабх утверждал, что даже китайский чиновник Global Times написал, что «правительство Моди превращает юань в глобальную валюту».
Вопрос в том, почему мы не платим в нашей валюте, в индийских рупиях? Почему индийские НПЗ платят за российскую нефть в юанях? Почему мы пытаемся интернационализировать китайскую валюту? Валлабх спросил, позвонив премьер-министру, чтобы ответить на вопросы: «Почему за последние девять лет доверие к индийской рупии ухудшилось настолько, что мы не можем производить платежи в рупиях? Важно отметить, что если индийская валюта недостаточно сильна для международных расчетов, почему из всех валют для покупки российской нефти был выбран юань? «
«В 2020–2021 годах мы купили в России нефти на 7 000 крор рупий, а в 2022–2023 годах мы покупаем нефти на 89 000 крор рупий, что составляет увеличение более чем на 300%», — сказал он.
Конгресс заявил, что возможным ответом на поддержку юаня правительством Моди является тот факт, что премьер-министр совершил пять визитов в Китай и 18 раз встречался с президентом Си Цзиньпином, хотя Дракон продолжал извергать огонь пограничной агрессией и Галваном. коллективное покровительство. Он сказал, что поддержка юаня происходит на фоне увеличения дефицита торгового баланса с Китаем до 100 миллиардов долларов.
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