Модные компании, пострадавшие от санкций против России

Среда, 17 августа 2022 г.

Война вызвала быструю реакцию со стороны правительств, которые ввели санкции, которые серьезно повлияли на деятельность модных компаний, имеющих дело с постоянно меняющимися правилами, которые влекут за собой значительные штрафы. 11 марта 2022 года президент США Джо Байден издал указы о введении дополнительных санкций в отношении России, обзор которых мы приводим ниже.

Команда EO 14068 ограничивает:

1 — экспорт предметов роскоши в Россию и Беларусь;

2. Импорт США алкоголя, морепродуктов и российских алмазов. И

3. Поставка банкнот доллара США в Россию и правительству России по всему миру.

Экспорт предметов роскоши, российский импорт и ограничения на банкноты США

Исполнительный указ 14068 содержит следующие ограничения на импорт и экспорт предметов роскоши, морепродуктов, бриллиантов и банкнот США.

Экспорт предметов роскоши в Россию и Беларусь

EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку (прямо или косвенно) из Соединенных Штатов или лицом США (где угодно) «предметов роскоши» в Россию или Беларусь, если это не разрешено лицензией. Этот запрет осуществляется новым окончательным правилом, изданным Бюро промышленности и безопасности, которое определяет большое количество товаров, подпадающих под это ограничение, перечисленных в Приложении B No. Помимо запрета на экспорт перечисленных предметов роскоши в Россию и Беларусь, окончательное правило ограничивает экспорт определенным российским и белорусским олигархам и другим лицам по всему миру.

Важно отметить, что эти экспортные ограничения распространяются не только на предметы роскоши американского происхождения. Во-первых, ограничения распространяются на все товары, перечисленные в последнем правиле, которые подлежат управлению экспортом.

Регламент (ЕАР). Сюда входят продукты, которые:

1. американского происхождения (где бы они ни были);

2. Они находятся в США (независимо от их происхождения);

3. Он производится за пределами Соединенных Штатов, причем более 25% (по стоимости) содержимого контролируется Соединенными Штатами; И

4. Он производится за пределами Соединенных Штатов и покрывается собственными российскими «Базами прямых иностранных продуктов», которые обсуждаются в предварительном предупреждении.

Во-вторых, даже в отношении товаров, не подпадающих под действие EAR, текст EO указывает, что гражданам США, где бы они ни находились, запрещается экспортировать, реэкспортировать, продавать или поставлять подпадающие под действие EAR товары в Россию, Беларусь и указанные стороны, хотя могут появиться дополнительные разъяснения по этому вопросу.

Импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов

Кроме того, Этический кодекс запрещает ввоз в США рыбы, морепродуктов, продуктов из морепродуктов, алкогольных напитков и необработанных бриллиантов российского происхождения. Чтобы помочь в идентификации товаров, на которые распространяется этот запрет на импорт, OFAC выпустило руководство, определяющее конкретные коды в Гармонизированной тарифной системе США, с которым можно ознакомиться здесь. OFAC пояснило, что Кодекс этики не запрещает лицам, не являющимся гражданами США, ввозить подпадающие под действие российские товары в юрисдикции за пределами США. OFAC также выдало Генеральную лицензию 17, которая позволяет завершить транзакции, связанные с вышеуказанным запрещенным импортом, если они соответствуют существующим и заключенным контрактам, до 25 марта 2022 года в 00:01 по восточному поясному времени. Кроме того, американским импортерам разрешается продавать или пересылать грузы, ранее предназначенные для портов США, сторонам за пределами США.

Ограничения для банкнот США

Наконец, ЭО запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку (прямо или косвенно) из Соединенных Штатов или лицом США (где угодно) банкнот, деноминированных в долларах США (т. «Правительство Союза. Русское» по всему миру. «Правительство Российской Федерации» определяется в широком смысле и включает любое подразделение, агентство, орган или сторону, которая находится в собственности, под контролем, управлением или действует от имени Правительства Российской Федерации. OFAC выдало Генеральную лицензию 18, разрешающую необходимые транзакции по конвертации банкнот в долларах США для личных некоммерческих переводов из:

1. Соединенные Штаты или американское лицо, где бы оно ни находилось, физического лица, находящегося в Российской Федерации.

2. Американское лицо – физическое лицо, находящееся в Российской Федерации.

В рамках подписания дополнительных предстоящих санкций Управление по этике уполномочивает Министерство торговли США вводить ограничения на импорт дополнительных товаров, а также уполномочивает Минфин США вводить ограничения на новые инвестиции в другие отрасли российской экономики.

вывод

Компания продолжит отслеживать влияние и изменения в введении экономических санкций США в отношении России.