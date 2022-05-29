Мод Elden Ring Seamless Co-Op позволяет вам пройти всю игру вместе с другом

Elden Ring довольно пугающий для такого труса, как я, но это делает идею игры с его товарищами еще более привлекательной. Модификация Elden Ring Seamless Co-Op позволяет вам: объединиться с другом, покататься на своих экзотических лошадях и вместе сразиться с некоторыми боссами. Сейчас он находится в ранней бета-версии.

Посмотрите это видео в действии:





Бесшовная совместная игра делает то, что говорит: она позволяет вам играть в Elden Ring целиком в кооперативе практически без ограничений. По сути, это расширение существующей системы призыва в игре, которая позволяет вам создать друга для короткого сеанса в определенной области и снова отправить его домой после победы над боссом или удаления области. С этим режимом их никогда не отправят домой, и они могут войти в любую область.

Ваш прогресс является общим, поэтому победа над вашим боссом с другом по кооперативу означает победу над вашим боссом в обоих мирах, когда вы возобновите игру в одиночку. Одним из ограничений является то, что обычные вызовы не будут работать при сотрудничестве с другим игроком, но если вы хотите сражаться друг с другом в PvP, есть предмет в инвентаре, который позволяет вам играть в это.

Это довольно крутая вещь, и на видео выше она выглядит очень забавно, хотя дизайнер модов ЛюкЮи предупреждает, что режим «в настоящее время включен». ранняя бета state, поэтому вы, скорее всего, столкнетесь с ошибками. Если это вас не останавливает, вы можете скачать его сейчас и найти инструкции по установке и другие подробности. На ее странице Nexus Mods.

Для тех из вас, кто все еще прокладывает свой путь через промежуточные земли, ознакомьтесь с нашим Расположение тренеров Elden Ring карта.