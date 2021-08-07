28 июля городская полицияИ Энтони Блинк, который был с двухдневным визитом в Индии, подтвержденный тот Quad нет военный союзСкорее, это договоренность, направленная на руководство региональным сотрудничеством и безопасностью при соблюдении международных норм и ценностей.

В том же ключе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар добавил, что некоторым странам следует выйти за рамки идеи о том, что «другие страны делают то, что направлено против них». Однако, несмотря на все это, Китай по-прежнему негативно и неуверенно реагирует на «квартет». Интересно, что некоторые страны в той или иной степени разделяют эту точку зрения.

По мере того, как «квартет» продолжает усиливать свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, обсуждались особенно интересные пятилетние мероприятия. поскольку предположение В прошлом году иранский посланник в Пакистане сделал все больше комментариев о возможных договоренностях о региональной безопасности между Китаем, Россией, Пакистаном, Ираном и Турцией. Более того, можно также предположить, что такая группировка также может быть направлена ​​на противодействие растущему влиянию квартета. Однако эффективность такой команды все еще может быть весьма сомнительной.

По мере того, как «квартет» продолжает усиливать свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, обсуждались особенно интересные пятилетние мероприятия. поскольку предположение В прошлом году иранский посланник в Пакистане сделал все больше комментариев о возможных договоренностях о региональной безопасности между Китаем, Россией, Пакистаном, Ираном и Турцией.

Дело в том, что рейтинг стран, не разделяющих схожие ценности и усугубляемых недоверием, не может уйти далеко в достижении значительной степени сплоченности. Более того, этот конкретный механизм определяется только странами, которые разделяют четко определенные стратегические цели. Учитывая эти факторы, такая договоренность по противодействию влиянию квартета может пойти не по плану.

области конвергенции

Что объединяет пять стран, так это разная степень недовольства и противоречия стратегических интересов по крайней мере в отношении одного члена «квартета». Китай и Россия выступили против четырехстороннего соглашения из-за своих опасений по поводу сдерживания и изоляции. Обе страны часто сотрудничали, пытаясь противостоять «квартету». В ответ на первый четырехсторонний саммит в этом году Китай подверг резкой критике Упомянутый «Небольшие группы, окруженные идеологией в качестве стандарта, – самый верный способ разрушить международную систему».

С другой стороны, Россия сделала аналогичные комментарии, заявив, что западные страны делают это. увлеченный В «Антикитайских играх» продвигает «Индо-Тихоокеанские стратегии» и «так называемый квартет». Более того, жесткие санкции, введенные Западом в отношении России в связи с ситуацией на Украине в 2014 году, привели к тому, что она попала в руки Китая в качестве экономической альтернативы.

Отношения Ирана с Соединенными Штатами имеют тенденцию к снижению, особенно в связи с негативными последствиями жестких санкций, введенных администрацией Трампа. Более того, в эти неспокойные времена Китай показал себя важным партнером, бросив вызов санкциям США и Импортировать Нефть из Ирана.

Более того, в марте обе страны Я заканчиваю Крупное стратегическое соглашение на сумму 400 миллиардов долларов по закупке иранской нефти, увеличению инвестиций и углублению военного сотрудничества. Помимо Китая, Россия также укрепила свои позиции в качестве важного партнера в сфере безопасности для Ирана.

Несмотря на то, что Турция является членом Организации Североатлантического договора (НАТО), негодование Турции по отношению к Соединенным Штатам проистекает из решения администрации Трампа ввести санкции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) за импорт российских ракет С-400 в прошлом году. . Кроме того, Индии подобает отразить интернационализацию Турции и путаница В своих внутренних делах в пользу Пакистана он также принудил его к группе антиквартета.

С другой стороны, Пакистан неизбежно поддержит любую договоренность, которая противоречит или бросает вызов влиянию Индии. По словам бывшего посла Индии, господина Вишну ПракашИсламабад рад присоединиться к любому движению, которое хотя бы отдаленно наносит ущерб интересам Индии.

Китай был опорой в попытках Пакистана уравновесить отношения с Индией. Более того, Пакистан продолжает Поддержка Амбиции Турции взять на себя ведущую роль в мусульманском мире, потому что последний является наиболее активным сторонником Пакистана в Кашмире. Более того, Пакистан пытается укрепить свои стратегические отношения как с Россией, так и с Ираном, извлекая выгоду из готовности Индии к сотрудничеству с Соединенными Штатами.

Достаточно ли их?

Однако этих мотивов недостаточно для формирования прочного механизма региональной безопасности, не говоря уже о колоссальном балансирующем альянсе против «четверки». Несмотря на некоторые цели, которые объединяют их всех в одной области, пять стран не разделяют общих ценностей и принципов, которые можно извлечь, чтобы укрепить их рейтинг. Будучи авторитарными и теократическими по своей природе, эти страны не имеют достаточно места для гибкости в долгосрочной перспективе. Более того, каждая страна страдает от постоянной дилеммы недоверия друг к другу.

Китай и Россия могут быть важными стратегическими партнерами в достижении определенных стратегических целей; Однако более пристальный взгляд показывает, что взаимодействие Пекина с Россией очень избирательно и основано на его личной выгоде. Китай неоднократно демонстрировал нежелание поддерживать Россию, в том числе отказаться Поддерживать Москву в Крыму и Украине.

Несмотря на некоторые цели, которые объединяют их всех в одной области, пять стран не разделяют общих ценностей и принципов, которые можно извлечь, чтобы укрепить их рейтинг. Будучи авторитарными и теократическими по своей природе, эти страны не имеют достаточно места для гибкости в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Китай также усиливает свое стратегическое влияние в традиционных сферах влияния России, таких как Центральная Азия. с Китаем мышцы в В республиках бывшего Советского Союза из-за увеличения продаж оружия, программ обучения и создания новых военных центров влияние и интересы России могут быть значительно подорваны в долгосрочной перспективе.

В то время как экономические отношения между Турцией и Ираном улучшаются, этого нельзя сказать о стратегической сфере. В основном это были Турция и Иран контрагенты По ряду региональных геополитических вопросов, таких как сирийский конфликт, ситуация в Ираке и связи с Израилем. Более того, когда Турция прекратила закупки иранской нефти, она послала противоречивые сигналы о жизнеспособности их двусторонних отношений.

Отношения Турции с Россией тоже не такие радужные. Несмотря на попытки разогреться, между двумя странами существуют серьезные области недоверия. Интересы Турции углублять Его влияние на Южном Кавказе и в Средней Азии наряду с активная военная поддержка Украина продолжает провоцировать свои отношения с Россией.

С другой стороны, Пакистан также сталкивается с серьезными препятствиями в сокращении разрыва с Ираном. Будучи в значительной степени зависимым от Саудовской Аравии и ОАЭ, Пакистан не может максимизировать свое партнерство с Ираном по целому ряду вопросов. Более того, отношения Китая с Турцией также погрязли в разногласиях из-за предыдущих отношений. несправедливое обращение в сторону уйгуров.

Реальность ситуации такова, что из-за многих проблем недоверия и преследования узких целей из-за многих проблем, связанных с недоверием и преследованием узких целей, столь обсуждаемое пятилетнее региональное соглашение не могло зайти далеко, чтобы представить себя грозным анти-квартетом, не говоря уже о мощной и сплоченной группировке. и эгоистичные стратегические цели. Хотя «квартет» нацелен на всеобщую стабильность, прозрачное развитие и порядок во всех странах региона, такая договоренность может в конечном итоге поставить в ловушку амбиции друг друга, что, в свою очередь, может подорвать цель предоставления каких-либо значительных положительных выгод остальным странам. Глобализм. Это не только ограничило бы его масштабы, но и имело бы катастрофические последствия для общего баланса мира.