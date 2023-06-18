science

Может ли Земля быть внутри черной дыры?

18 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Землянам, смотрящим в космос, наша Солнечная система кажется окруженной миллиардами звезд Млечного Пути. Но если мы посмотрим дальше, можно ли будет найти доказательства того, что мы находимся в чем-то более удивительном, например, в черной дыре?

Черные дыры — это места во Вселенной, где гравитация настолько сильна, что искажает время и пространство вокруг них; Оказавшись внутри, ничто — даже свет — не может выйти наружу.

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