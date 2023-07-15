Может ли Иран балансировать между зависимостью от Китая и экономической открытостью по отношению к Индии?

В этом месяце, несмотря на то, что Тегеран сделал еще один шаг навстречу Пекину, официально оформив свое членство в возглавляемой Китаем Шанхайской организации сотрудничества, его проекты с Россией и Индией также продвигаются вперед. Поскольку Тегеран будет тесно сотрудничать с Индией, а также с Китаем и Россией, уравновешивание отношений может оказаться уже не таким простым. 3 июля в Тегеране состоялась трехсторонняя встреча между Ираном, Россией и Индией по развитию Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC). Созданный Москвой, Нью-Дели и Тегераном в 2000 году проект INSTC может соединить Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран после его завершения. Являясь транспортным коридором между Южной Азией, Ближним Востоком, Ираном и Азербайджаном в Россию, INSTC может помочь Москве и Тегерану освоить новые рынки и избежать санкций. Поскольку товарооборот между Россией и Ираном вырастет в 2022 году на 20%, примерно до 4,9 млрд долларов, реализация этого проекта приобрела определенную актуальность.

Но железная дорога Рашт-Астара, проходящая через Азербайджан и имеющая решающее значение для соединения частей INSTC, не имеющих выхода к морю, по-прежнему является недостающим звеном. Стремясь ускорить эту железную дорогу, Москва и Тегеран подписали соглашение в начале этого года, и Россия инвестирует 1,6 миллиарда евро (1,75 миллиарда долларов) на строительство в течение 48 месяцев.

В беседе с Al Monitor на условиях анонимности европейский дипломат в Исламабаде сказал: «Три страны полностью осознают стратегическую важность INSTC и степень символизма, которую он представляет для региона в целом». Но дипломат сказал: «Еще предстоит пройти долгий путь, несмотря на некоторые практические шаги, предпринятые недавно для возобновления инициативы».

Хотя INSTC расширился до 11 других стран, прогресс оставался неравномерным. В июле прошлого года первый поезд по INSTC прибыл в Иран, а в сентябре второй поезд прибыл в Индию из России через иранский порт Бендер-Аббас – и все.

Задержка в реализации вышеупомянутого железнодорожного проекта — из-за ряда препятствий — это лишь один пример проблем, с которыми проект столкнется в текущем сценарии. Дипломат отметил, что главным вопросом в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, будет устойчивость финансирования крупномасштабных инвестиций, необходимых для создания инфраструктуры, связанной с общим проектом INSTC. READ Существующие разногласия не должны препятствовать сотрудничеству между Москвой и странами Балтии - Лавров - российская политика и дипломатия

«хотя [INSTC] Проект рассматривается в Тегеране как способ сбалансировать свои нефтяные доходы с дополнительной прибылью, и участвующие страны должны осознавать, что с продолжающейся сетью международных санкций против Ирана будет очень трудно предвидеть значительный операционный и логистический прогресс. в середине. Дипломат добавил: «Я не уверен, смогут ли Москва и Тегеран избежать санкций».

В последнее время Тегеран стал настолько зависим от своего крупнейшего торгового партнера Пекина, что с радостью возобновил дипломатические отношения с Саудовской Аравией при посредничестве Китая. Добившись небольшого прогресса в возрождении соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) с Вашингтоном и его союзниками, Иран сблизился с Пекином и его союзниками, такими как Пакистан. Последнее слово может быть за Китаем

Поддержание равноправных отношений с Москвой и Пекином для Ирана не проблема, поскольку интересы Китая и России более или менее совпадают с интересами Тегерана. Даже после конфликта на Украине инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» в России не остановились, достигнув 1,6 миллиарда долларов в 2022 году. Фактически Китай, Россия и Иран провели совместные военно-морские учения всего несколько месяцев назад. Ашок Соин, профессор исследований мира и конфликтов в Упсальском университете в Швеции, сказал Al-Monitor, что последнее слово может быть за Пекином. Китай стал основным партнером России и Ирана в области безопасности и экономики. Любая договоренность между Россией и Ираном с Индией должна быть одобрена Китаем. Он сказал, что затянувшаяся война на Украине вынудила Россию играть второстепенную роль после Китая.

Если бы пришлось выбирать между Китаем и Индией, Россия в любой момент выбрала бы Китай, а не Индию. Более того, Индия больше зависит от России, чем Россия от Индии, поэтому Индия продолжает поддерживать Россию в вопросе об Украине, несмотря на сильные возражения со стороны США. Так что будущее международного транспортного коридора север-юг зависит от того, как его оценивает Китай в связи со своими геостратегическими интересами в регионе. READ Свободная экономическая зона Азербайджана скоро станет крупнейшим логистическим центром на Каспии

Между тем в прошлом месяце Индия объявила об инвестициях в размере 80 миллионов долларов в иранский порт Чабахар.

Связывая Индию с Россией по морю и являясь частью INSTC, проект развития порта Чабахар застопорился с 2016 года, поскольку индийский конгломерат India Global Ports Ltd, назначенный оператором порта Чабахар, не смог выполнить поставки из-за трудностей с получением финансирования для Иран вовремя, Несмотря на объявление об освобождении от санкций США в отношении этого порта.

Чтобы реабилитировать этот проект, министры транспорта Ирана и Индии встретились в прошлом году в Тегеране, чтобы расширить роль Чабахара в транзитной и региональной торговле. Али Акбар Сафаи, глава Иранского управления портов и судоходства, объявил, что споры в прошлом с индийским оператором в Чабахаре были урегулированы, и между Ираном и Индией будет подписан новый контракт об инвестициях в порт на 80 миллионов долларов.

Однако, что касается Индии, Тегеран больше не может вести дела с Пекином и Нью-Дели на одном уровне, потому что Китай может многое предложить. Если ядерная сделка СВПД не будет сохранена, ирано-индийские отношения не смогут по-настоящему процветать, если Иран снова не установит дружеские отношения с Западом.

Интересно, что Индия уравновешивает Восток и Запад своим членством в Шанхайской организации сотрудничества и участием в «четверке» — небольшом блоке США, Японии и Австралии, призванном противостоять влиянию Пекина. Действительно, присутствие Нью-Дели в ШОС может поставить в затруднительное положение, если группировка станет откровенно антизападной.

Во время недавнего виртуального ежегодного саммита в Нью-Дели Пекин предложил создать банк развития для Шанхайской организации сотрудничества, а председатель КНР Си Цзиньпин призвал всех других членов и союзников противостоять западным санкциям и «обеспечить общую безопасность» и региональный мир.

Примечательно, что хотя и Тегеран, и Нью-Дели являются частью Шанхайской организации сотрудничества, включая Пакистан и членов-основателей Россию и страны Центральной Азии, Нью-Дели также отличается от них всех тем, что является единственным членом, не входящим в Китайский пояс и Дорожная инициатива. . READ После Навального путинский вызов России стал сложнее

Иранское руководство осознает экономические и дипломатические возможности, которые могут предложить как Индия, так и Китай. 25-летнее соглашение о сотрудничестве между Ираном и Китаем и индо-иранское сотрудничество в порту Чабахар в Тегеране рассматриваются как стратегические активы. В этом контексте Тегерану непросто сбалансировать свои отношения как с Нью-Дели, так и с Пекином. Дипломат сказал, что он попытается управлять своим новым членством в Шанхайской организации сотрудничества, не приближаясь слишком близко к одному из них, особенно если возможное возобновление ядерных переговоров с Западом предложит иранскому руководству интересные экономические альтернативы. Россия может помочь в Индии

В долгосрочной перспективе ключ к улучшению китайско-индийских отношений может находиться в руках России, что значительно облегчит иранский баланс, поскольку Москва остается крупнейшим поставщиком оружия в Нью-Дели, а также источником льготной российской нефти. Россия поддерживает отношения с Индией в первую очередь из-за своего рынка вооружений. Эта стратегия также помогает Китаю, сказал Соен, потому что она не позволяет Индии полностью вступить в союз с Соединенными Штатами.

И Китай, и Индия использовали аналогичный двусторонний подход к Москве во время русско-украинской войны. Оба воздержались от прямого осуждения и, в частности, дистанцировались от западных экономических и дипломатических подходов. Дипломат отметил, что справедливо будет сказать, что с экономической точки зрения Китай более тесно связан с Россией. «То, как будут развиваться китайско-индийские отношения с Россией, определит новую динамику сил в отношениях между Пекином и Нью-Дели в среднесрочной и долгосрочной перспективе».