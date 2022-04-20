Может ли экономика Техаса позволить себе прекратить торговлю с Россией? Обсуждение законодателей

Остин, Техас (NEXSTAR) – В Капитолии штата в среду, A Комитет по международным отношениям и экономическому развитию в гостевом доме рассмотрел сводку О том, как прекращение торговли с Россией влияет на техасцев.

Это будет сделано в знак солидарности с Украиной, потому что она ведет неоправданную войну с Россией.

Доктор Рэй Берриман, экономист, президент и главный исполнительный директор The Berryman Group, изучил экономический эффект, который это может иметь. По его словам, Техас в основном закупает нефть и продукты нефтепереработки в России — в прошлом году он импортировал продукции на 5 миллиардов долларов.

Берриман сказал, что государство в основном экспортирует в Россию нефтяное оборудование, но наша экономика по-прежнему сильно зависит от него.

Если бы мы прекратили торговлю с Россией сегодня, по оценкам, мы потеряли бы около 6 миллиардов долларов в общем объеме производства, что составляет менее одного процента от общего объема торговли государства.

«Если бы ваш доход составлял 100 000 долларов, а кто-то заработал 380 долларов, вы бы не захотели», — сказал Берриман. «Но это, вероятно, не повлияет на то, что я купил в продуктовых магазинах на этой неделе. Бывают случаи, когда гуманитарные ситуации и геополитические ситуации могут потребовать что-то сделать».

Комитет по международным отношениям проведет еще одно слушание в мае. Оттуда они могли бы включить рекомендации в отчет о промежуточных обвинениях спикеру палаты — по сути, ввести в действие закон, разорвавший все связи с Россией.