Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть возможность заключать союзы не только с Индией и Китаем, но и с Латинской Америкой и Африкой, подчеркнув, что такую ​​страну, как Россия, невозможно «огородить» извне.

Во время встречи с молодыми предпринимателями в четверг Путин сказал, что мир большой и разнообразный.

«Теперь вы упомянули Китай и Индию. Почему только Китай и Индия? Это тоже в Латинской Америке. Возможно, сегодня Африка еще спит, но уже проснулась, и там живет 1,5 миллиарда человек. А как же Юго-Восточная Азия?»

По словам Путина, у России есть возможность заключать союзы не только с Китаем и Индией, но и с Латинской Америкой и «еще спящей, но бодрствующей» Африкой.

Двусторонние отношения с Россией являются ключевым элементом внешней политики Индии.

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Индия рассматривает Россию как давнего и проверенного временем друга, сыгравшего значительную роль в ее экономическом росте и безопасности.

Откровенно говоря о санкциях Запада в отношении Москвы после ее военной операции на Украине, Путин заявил, что «невозможно отгородить такую ​​страну, как Россия, от внешнего мира». По его словам, сегодня цель России — «восстановить и укрепить» свой суверенитет и территорию.

«Наша цель видится в том, чтобы восстановить и укрепиться, и если эти базовые ценности станут основой нашего существования, мы обязательно добьемся поставленных перед нами целей», — сказал Путин.

На фоне призывов ЕС искать альтернативы российским энергопоставкам Пурин заявил, что маловероятно, что Россия откажется от своих энергоресурсов в ближайшие годы.

По его словам, в последние годы невозможно исключать российские энергоресурсы.

«Что касается наших энергоресурсов, то вероятность низкая на много лет вперед, и никто не знает, что будет в ближайшие годы. Никто не будет ставить бетонные пробки в скважины, в этом нет необходимости», — сказал Путин.

Президент России посетил мультимедийную выставку на ВВЦ, посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.

Он высоко оценил роль Петра Великого в строительстве Российского государства.

По сравнению с петровскими временами, сказал Путин, во время Северной войны Петр I не захватил никаких шведских территорий, а «отвоевал их». По его словам, когда Петр Великий основал новую столицу России, территория России в этом регионе не была признана ни одной европейской страной.

«Все видели его частью Швеции, но славянский народ в древности жил с финно-украинским народом, и территория контролировалась российским правительством. Она тоже ушла на запад», — сказал Путин.

Путин назвал Петра I «выдающимся политиком и военачальником», патриотом, полностью посвятившим себя служению своей стране.

По его словам, амбициозные реформы Петра I в области государственного управления, экономики, науки, культуры и образования «способствовали укреплению мощи России на международной арене и во многом определили развитие страны как сильной и суверенной державы на века». В октябре 2018 года Путин подписал указ о праздновании в этом году 350-летия Петра I.

При Петре I, последнем царе России (1682-1721) и первом императоре (1721-1725) в России были образованы регулярная армия и флот, основан город Санкт-Петербург, страна объявлена империя и была велика. Реформы.

24 февраля Путин объявил о проведении «спецвойсковой операции» на Украине, что привело к ряду санкций со стороны Запада, осужденных ООН, Евросоюзом и другими. Многие транснациональные компании приостановили свой бизнес в России в результате российского вторжения в Украину.