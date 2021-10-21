Можно ли избежать милитаризации космоса?

Запуск Спутника-1 на орбиту 4 октября 1957 года выдвинул покорение космоса на первое место в повестке дня крупнейших мировых держав, заняв место рядом с традиционными областями стратегического соперничества: сушей, морем и воздухом. И хотя отчасти это вызвано человеческим желанием раздвинуть границы того, что известно, космическую гонку следует понимать прежде всего как центральный элемент в борьбе за планетарное господство между горсткой глобальных держав.

В то время как другие государственные субъекты пытались захватить для себя территорию в последние годы холодной войны, конфронтация всегда сводилась к двум игрокам: США и Советскому Союзу. Соединенные Штаты считали себя самым передовым технологическим центром в мире с самопровозглашенной ролью руководства человечеством. Следовательно, это стало огромным потрясением и ударом по его престижу, когда его обогнал соперник в Москве, которая, как считалось, не обладала таким уровнем совершенства в космических и ракетных технологиях, с запуском вышеупомянутого Спутника-1 на фоне Холодная война и Советский Союз, уже проводивший свое первое ядерное испытание. В 1949 году Вашингтон считал, что, если Москва сможет вывести спутник на орбиту, она также сможет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые она только что испытала в том же году. Р-7 Семёрка – очень мощная ракета.

Реакция США – во главе с Министерством обороны, которая доказывает, что космическая гонка была и остается, прежде всего, стратегическим и военным вопросом – последовала незамедлительно. Вашингтон значительно усилил поддержку проекта ВМС Vanguard, который направлен на запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты и вывод спутника Explorer 1 на орбиту 31 января 1958 года. В том же году было создано ARPA (Агентство передовых исследовательских проектов, которое вскоре будет переименовано. Агентство исследовательских проектов DARPA. Defense Advanced) и НАСА (Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства, 29 июля). Также была разработана программа UGM-27 Polaris (баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок), и президент Джон Ф. Кеннеди одобрит разработку 1000 ракет LGM-30 Minuteman.

Таким образом, к тому времени, когда первые люди высадились на Луну (20 июля 1969 г.), гонка вооружений уже началась, и обе стороны создавали тактические и стратегические ядерные арсеналы, что ввергло человечество в мрачный сценарий взаимно гарантированного уничтожения, в котором оно находится. . Мы все еще погружены сегодня.

Обладая вторичными ядерными державами Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана и Израиля, две сверхдержавы будут продолжать оснащаться так называемой “ ядерной триадой ”, стратегическими ракетами наземного базирования, подводными лодками, бомбардировщиками и наращиванием мощностей. более 60 000 ядерных боеголовок.

В то же время Соединенные Штаты и Советский Союз улучшили технологию своих ракет-носителей, создав все более мощные двигатели в «гражданской» гонке, не менее интенсивной, чем ее военный аналог. В то время как Вашингтон часто считается победителем космической гонки (которая, начиная с Аполлона-11, была сосредоточена на разработке низкоорбитальных космических челноков), Москве следует отдать должное не только за то, что она первой вывела спутник на орбиту, но и за то, что она была первой. также за выполнение первого пилотируемого космического полета (12 апреля 1961 г.), первого выхода в открытый космос (18 марта 1965 г.), первой космической станции («Салют» 1, 19 апреля 1971 г.) и первой постоянной орбитальной станции («Майр», 20 февраля 1986 г. ).

Новые конкуренты для государства и частного и милитаризация космоса

Распад Советского Союза внутри страны в декабре 1991 года и последующее окончание холодной войны привели к расширению сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Это было продиктовано экономическими интересами и, прежде всего, опасениями Вашингтона, что глубокий кризис, в котором оказался его главный соперник, приведет к бегству российских ученых-космонавтов в Северную Корею или Иран. Результатом стала новая эра сотрудничества, кульминацией которой стала Международная космическая станция (МКС), когда Мир в 2001 году подошел к концу.

Хотя Международная космическая станция является совместной задачей 15 стран и все еще действует сегодня, было бы ошибкой предполагать, что покорение космоса больше не является областью активного военного соперничества между основными игроками. Напротив, в этом веке космическая гонка обрела новую жизнь, наполненную новыми игроками и новыми функциями.

К традиционным соперникам присоединились и другие страны с очень амбициозными целями. Сегодня более сорока стран имеют активные космические программы, находящиеся на разных стадиях развития.

Несмотря на свои значительные технические и экономические ресурсы, Европейский Союз, похоже, отказался от участия в этом конкурсе из-за своего нежелания выступать единым фронтом на международной арене. Китай, в свою очередь, вошел в нее в полную силу.

В то время как тысячи спутников уже вращаются вокруг планеты, а навигационные системы, такие как GPS, Galileo, Beidou и Glonass, уже являются действующими реальностями, более свежим аспектом новой космической гонки является центральная роль, которую играют частные коммерческие субъекты с такими компаниями, как SpaceX. (Илон Маск)), Blue Origin (Джефф Безос) и Virgin Galactic (Ричард Брэнсон) лидируют. В то время как государственные субъекты продолжают играть важную роль, государственно-частное партнерство стало новой основой для сотрудничества. В 2016 году космическая экономика уже оценивалась в 326 миллиардов долларов в год (три четверти из которых представлены частным сектором). Morgan Stanley ожидает, что к 2040 году он будет стоить 1,2 триллиона долларов.

Действительно, за счет сокращения затрат, которое до недавнего времени считалось невозможным, конкуренция между этими субъектами частного сектора, наряду со все более впечатляющими технологическими разработками, делает такие проекты весьма осуществимыми. В результате как Китай (высадивший лунный модуль на обратной стороне Луны в январе 2019 года), так и Соединенные Штаты снова рассматривают возможность проведения лунных миссий (хотя администрация Байдена признала, что полет на Луну невозможен. 2024 с программой Artemis). И горизонт продолжает расширяться с планами достичь Марса и дальше. Цели таких миссий включают как престиж, так и более ощутимые выгоды, такие как телекоммуникации, сбор данных, космическая добыча и туризм.

Хотя эти аспекты привлекли большую часть внимания средств массовой информации, технологическое развитие в области милитаризации космоса не ослабевает.

Поскольку такие страны, как Россия, в настоящее время участвуют в самых амбициозных программах в своей истории по модернизации своих стратегических арсеналов, а Китай догоняет их, этот технологический импульс предполагает, что милитаризация космоса будет неизбежной. Единственный международный договор, регулирующий космическое право, Договор по космосу, подписанный в 1967 году с явной целью запретить использование космоса в военных целях, не представляется достаточным инструментом для предотвращения этого.