Они всегда путались — главное не дать спортсменам использовать их в качестве пешек



Они всегда путались — главное не дать спортсменам использовать их в качестве пешек



Две недели назад Уимблдон принял решение отказать игрокам из России и Беларуси в турнире 2022 года. Как и на фоне вторжения России в Украину, Уимблдон заявил, что его цель — помешать любым попыткам российского режима «получить какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в турнирах». Многие другие виды спорта, такие как футбол, легкая атлетика и Формула-1, также налагают штрафы разной степени. Это возродило дебаты о влиянии политики на спорт. В дискуссии, которую вел Н. Сударшан, Шарда Югра и Зишан обсуждают разные аспекты одного и того же. Отредактированные отрывки:

Можно ли отделить спорт от политики? Может ли спорт существовать в вакууме?



Шарда Огра: Все всегда говорят: «Давайте попробуем отделить спорт от политики». Но спорт происходит внутри общества, это продукт общества, а общество постоянно находится под влиянием политики. Поэтому их очень трудно разделить. Учитывая историю политического участия в спорте, поскольку спорт рассматривается как фактор мягкой силы, мы всегда будем находиться в ситуации, в которой мы находимся сегодня. В высокопрофессиональном мире спорта высших достижений все становится еще сложнее. Мы хотим жить в почти идеальном мире и вернуться в любительскую эпоху. Но знаете, даже это изначально было не очень красиво.

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Зишан Али: Полностью согласен с Шардой. Спорт и политика всегда смешивались. В 1974 году Индия должна была сыграть финал Кубка Дэвиса против Южной Африки, но нам пришлось перенести этот матч из-за проблем с апартеидом. В 1988 году нас тянуло на матч с Израилем (в плей-офф Мировой группы на вылет), и нам пришлось пересмотреть свое решение. К сожалению, спорт и искусство затронуты [by politics] И когда государство вмешивается в принятие тех или иных решений, любому человеку очень трудно противостоять этому.

Есть ли место для «правильной политики»? Возможна ли в сегодняшнем мире конкурирующих интересов честная моральная позиция, подобная той, что была во времена апартеида?



Шарда Огра: Политика была призвана играть роль в спорте и за его пределами, чтобы попытаться заставить режим апартеида изменить свою позицию. Вы посмотрите на это и скажете: «Это было хорошо». Но люди моего поколения помнят, каково это было для таких стран, как Индия и другие небелые нации, противостоять этому огромному, почти взаимосвязанному Западу, который, казалось, считал нормальным отправиться играть в Южную Африку. Страны яростно боролись с западным миром, утверждая, что политика Южной Африки глубоко ошибочна и нуждается в реформировании. Спорт использовался как одна из мер для продвижения этого сообщения. Мы также видим, как спорт использовался политически для передачи сообщения, как это сделала нацистская Германия в 1936 году (Берлинские игры были витриной нацистской пропаганды). Пример Южной Африки, вероятно, единственный, который я могу вспомнить, и в итоге он оказался правильным.

Как спортивные организации должны реагировать на противоречивые и этические аргументы с обеих сторон?



Зишан Али: То, что подходит для одной страны, не обязательно означает, что это подходит для другой. В случае с Южной Африкой весь мир объединился для гуманитарного дела. То, что происходит сейчас, совершенно другое. Сверхдержава контролирует другую страну, и спорт становится частью политики. Я был частью команды в 1988 году, когда нам пришлось вернуться в Израиль. После выхода в финал Кубка Дэвиса в прошлом году это стало для нас огромным шоком. Но такова была позиция индийского правительства, а мы были всего лишь мелкими игроками. Честно говоря, спортсмены действительно мало что могут сказать. Грустно, когда такого человека, как Даниил Медведев, не пускают на определенные турниры. Если правительство решит, что определенные игроки или страны не должны играть, это политический вопрос, и, к сожалению, это затронет спортсменов.

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Движения показаны с Уимблдона и других организаций, поскольку спорт вносит свой вклад в установление мира. Может ли спорт играть такую ​​большую роль, если некоторые игроки несут неизбежный побочный ущерб?



Шарда Огра: Интересно, что люди говорят, что «спорт играет свою роль». В США есть НХЛ (Национальная хоккейная лига), где до сих пор играют русские. Так что, я думаю, это правильно сказать. В случае с Уимблдоном я чувствовал, что британское министерство иностранных дел произвело настоящий переполох. Ни на одном другом теннисном турнире в одиночном разряде россиян не пускают. Когда мы поговорим об Израиле и Палестине? Разве это не проблема, которая должна быть в центре внимания? Есть конфликт, который длится десятилетиями. Таким образом, это слишком амбициозно со стороны спорта, чтобы думать таким образом. Для индивидуального спорта это буквально скользкий путь. Где вы останавливаетесь и от чьего имени вы останавливаетесь? Вы понимаете страдания украинских спортсменов по поводу того, что происходит в их стране. Но представить, что это сработает, не приняв участие в русских… было не очень продумано.

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Зишан Али: Сейчас ведутся споры о том, что участие в Уимблдоне зависит не от национальности, а от рейтинга. Так почему же Уимблдон не пускает российских игроков? Они уже играют под нейтральным флагом. Точно так же, как Шарда упомянул израильско-палестинский вопрос, завтра у другой страны могут возникнуть проблемы со своим соседом. Итак, вы собираетесь запретить каждому спортсмену въезд в эту страну? Это опасный прецедент. Я просто надеюсь, что дальнейшее развитие этого вида спорта не станет делом правительства, которое будет решать: «Ну, завтра мы не хотим, чтобы та или иная страна играла, потому что мы вроде как не согласны с их политикой». Этому нет предела.

Спортивные организации и правительства пытались подавить все формы протеста. С другой стороны, они не стесняются использовать эти события и успехи спортсменов для укрепления своего положения. Как вы видите это разделение?



Шарда Огра: Вы видите, как элитный спорт использует платформы всех видов правительств для организации мероприятий. Посмотрите, где проходят некоторые гонки Формулы 1. Также были разногласия по поводу предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу. То есть вы как будто играли за власть имущих. Я думаю, что спорт, возможно, должен найти способ окружить себя. Олимпиада — это еще один котел с рыбой, потому что существует ряд международных федераций. Но, по крайней мере, такие виды спорта, как теннис, которым уделяется много внимания, и элита с большими деньгами, которые являются высокопрофессиональными и в значительной степени хорошо управляемыми, должны действительно держаться подальше от него. Я просто хотел поднять вопрос о Бинг Шуай, китайской теннисистке, выступавшей против А. [government] официальный. Реакция теннисистов в то время была фантастической. Она защитила своего игрока и отозвала чемпионат Китая. Несмотря на то, что она дошла до того, что мы на самом деле не знаем правды, ее первой теннисной линией защиты было: «Давайте поговорим с ней». Это наш вид спорта. Давайте позаботимся об этом. Что сделал Уимблдон? Он сказал: «Это чужое дело. Давайте вытащим этих людей. Спорт не должен допускать этого. Что было символом спортсмена в конце 2020 и 2021 годов? Для этого потребовалось колено и кулак и противостояние дискриминации». Вот так и надо использовать спорт, а не то исключение, о котором говорила и Мартина Навратилова.

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Зишан Али: Спорт должен объединять, а не разъединять. Сейчас это разделяет людей, а это последнее, чего мы хотим. Я был на Олимпиаде в 1988 году, а затем был капитаном сборной Индии (которая не играет) в 2016 году в Рио. Какая у вас атмосфера в деревне, особенно в столовой, где люди из разных стран сидят вместе… Это не вопрос цвета кожи, языка или чего-то еще. Там все спортсмены. В Рио была точка McDonald’s, где люди выстраивались в километровую очередь. На этом километре стояли и разговаривали друг с другом люди 100 разных национальностей. Это объединяет людей. К сожалению, ситуация сейчас ничего не дает, и спорт пропал.

Когда правительства играют такую ​​огромную роль в спорте, от финансирования до надзора за событиями, можем ли мы действительно ожидать разделения спорта и политики?



Шарда Огра: Не думаю. Особенно в олимпийских видах спорта, где примерно в 75% стран финансирование осуществляется за счет правительства и налогоплательщиков. Итак, вы знаете, что правительство попытается закрепить свою власть. Но профессиональный спорт не требует ничего, кроме разрешений, например, на организацию мероприятий. Поэтому обязанность профессионального спорта — оставаться более четкими и бдительными в отношении того, сколько политики они допустят. Если спорт хочет сыграть свою роль, пусть он собирает деньги для беженцев и всех других целей. То, что происходит в теннисе, во многом является пиар-ходом, и вы не можете попасться на эту удочку. Потому что политическое участие не уменьшится. Это похоже на то, что Джордж Оруэлл сказал об образе будущего как обуви на лице. Вы должны отталкиваться как можно дальше.

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Зишан Али: Я не думаю, что спорт и политика когда-либо будут разделены. Спортивные организации в большинстве стран находятся в ведении правительства. Оставим в стороне Торгово-промышленную палату Бахрейна, а я говорю о других видах спорта в стране, таких как хоккей, которые полностью зависят от Министерства спорта и правительства. Это также не может быть решением спортивного органа, выступающего против правительства, потому что будут последствия. Но, как сказал Шарда, следует проявлять некоторую гибкость, чтобы занять определенную позицию в отношении важных политических решений. Как бы мы ни хотели, чтобы спорт и политика не смешивались, этого не было уже много лет, и, к сожалению, в будущем я этого не вижу. Даже в индивидуальных видах спорта, если вы пойдете против решения вашей страны не играть в той или иной стране или ездить в ту или иную страну, могут быть последствия. Правительство может сказать: «Хорошо, мы заблокируем ваш паспорт». Следовательно, вы не можете путешествовать в любую часть мира. Поэтому нам, спортсменам и спортивным федерациям, в какой-то момент придется придерживаться этих решений, независимо от того, хороши они для спорта или нет. К сожалению, мы всего лишь пешки в чем-то гораздо большем.

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Шарда Огра: Было интересно услышать, что сказал Цзышань. На мой взгляд, Индийская премьер-лига (Indian Premier League) — классический пример того, как политике позволяют полностью распространиться на спорт. Поэтому у нас не может быть пакистанских игроков в IPL. Итак, крикет — это командный вид спорта? Да, конечно. Но это командный вид спорта с командами из Мумбаи и других городов. Индийская команда всегда будет выигрывать чемпионат IPL. Но у вас не может быть пакистанских игроков из-за неписаного правила и потому, что будут некоторые «неприятности». Проблем не будет…. Проблемы будут созданы. Крикет в Индии и Пакистане позволил политике полностью подавить себя и манипулировать им. Крикет стал валютой, в которой осуществляется политика. И когда Уимблдон сделал что-то подобное сейчас, он никогда не должен снова стать валютой. Вот что сказал Цзышань: «Вы можете позволить себе ужасно манипулировать еще до того, как сами это осознаете».