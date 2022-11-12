Можно ли отключить подсказки к головоломкам Атрея и Мимира в God of War Ragnarok?

Девять миров Бог войны Рагнарёк Экологические головоломки, преграждающие путь Кратосу, наполнены гейзерами, которые нужно заморозить, виноградными лозами, которые нужно сжечь, и световыми мостами, которые нужно активировать. И так же, как вы погрузились в разгадку тайны, это как если бы Атрей (всегда стремящийся проявить себя) или Мимир раскроют идею.

Эти управляемые звуковые линии могут быть благом для некоторых игроков, которые застряли и нуждаются в исправлении, но в зависимости от много Комментарии Онлайн в ближайшее время РагнарёкПосле их выпуска многие надеялись, что появится возможность их отключить. К сожалению, это не похоже на параметр списка, который не позволяет вашим восторженным товарищам указывать вам, что делать.

Некоторые пользователи Твиттера в пятницу предположили, что разочарованные игроки могут использовать опцию меню «Время загадки» в обширных меню специальных возможностей игры. Но, по словам Милы Павлин из Sony Santa Monica, ведущего дизайнера UX для Рагнарёк: «Эти настройки не влияют на стёб.» Павлин подтвердил это Polygon по электронной почте от Sony PR.

Время головоломки влияет на количество места для активации элементов, связанных с головоломкой. Подумайте о нагрудных колокольчиках Нонира в качестве яркого примера. Он имеет три настройки: по умолчанию, расширенный и расширенный +.

Это может быть повторяющимся элементом дизайна в названиях, которые Sony публикует с этого момента, как иногда делала Элой. Она загадывает себе ответы на загадки в феврале Запретный горизонт запад. А поскольку игра предназначена для широкой аудитории, это, безусловно, может помешать некоторым людям играть или искать ответы на некоторые вопросы. Очень хорошие гиды. Но тем, кто ищет очень полезное текущее решение Atreus (кроме кнопки отключения звука на телевизоре), в настоящее время не повезло.