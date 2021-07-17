Можно ли теперь назвать Ричарда Брэнсона космонавтом? Наверное, нет, но его пилоты определенно квалифицированы.

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ТОн был первым американским космическим туристом-миллионером. Деннис Тито который совершил полет на Международную космическую станцию ​​с советским Союзом в 2001 году и пробыл в составе экипажа на космической станции в течение восьми дней. С тех пор Международную космическую станцию ​​посетили 12 космических туристов, все они были запущены на российской ракете «Союз».

В последнее десятилетие до большого события Virgin Galactic 11 июля в таких частных полетах в космос было затишье. Ричард Брэнсон и трое сотрудников Virgin в течение нескольких минут находились в невесомости на борту крылатого самолета SpaceShipTwo, который был запущен с воздуха сверхзвуковым самолетом, разработанным Virgin Galactic.

Этот полет вызвал интересную дискуссию в космическом сообществе о том, можно ли считать этих четырех туристов астронавтами. Один из аргументов состоит в том, что, поскольку они получили крылья космонавта и прошли какое-то обучение, они определенно астронавты. Контраргумент – аналогия, заставляющая задуматься, если сравнивать этих четырех космических туристов с пассажирами коммерческих авиакомпаний.

Команда Virgin Galactic достигла высоты около 90 км, а после церемонии награждения в США крылья космонавта Любой, кто пересекает высоту 80 км, безусловно, может считаться космическим туристом.

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Кто такие космонавты?

Термин «космонавт» на самом деле является обозначением должности в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Заглянув в происхождение этого слова, оказалось, что вставлен НАСА в начале космической гонки, чтобы отличить своих космонавтов от советских космонавтов и, возможно, заявить о превосходстве над Советами, которые победили американцев в космосе с помощью спутника и Юрия Гагарина. Каким бы ни было происхождение, термин «космонавт» превратился в знак желаний для детей и подростков со звездными глазами во всем мире и стал одним из самых больших источников вдохновения для поколений космических инженеров и ученых, стремящихся к карьере в космосе. По этой причине можно также пожелать сохранить его неприкосновенность и отказать космическим туристам в статусе космонавта. Быть космонавтом потеряло бы свое волшебство, если бы кто-то мог просто купиться на то, чтобы им стать.

Я лично был бы счастлив указать на двух пилотов, которые с невероятной проницательностью направляли космический самолет к идеальной посадке в качестве космонавтов. Это связано с тем, что в то время как космический самолет включил свой ракетный двигатель во время подъема после запуска в воздух, возвращение Это было полностью ручное планирование без двигателя на скорости 3 Маха, полностью зависящее от навыков пилотов для безопасной посадки.

Этот вопрос также был бы интересен с юридической точки зрения, учитывая соглашение о спасении (Международная конвенция о правах и обязанностях государств в отношении людей и объектов в космосе), ратифицированная большинством космических держав, не говорит о предоставлении какого-либо особого дипломатического статуса космическим туристам.

Еще один интересный роман – о недалеком будущем субтропического туризма. По сравнению с 10 миллионов долларов В поездке на Международную космическую станцию, заявленная Virgin в размере 250 000 долларов за место, уже предусматривает 600 бронирований и гораздо более длинный список ожидания. Прямой коммерческий потенциал субтропического туризма может быть сопоставим с потенциалом элитного тематического парка или прыжков с парашютом для небольшой группы жителей, которые могут себе это позволить.

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Суборбитальные космические полеты помогут

В более длительных временных рамках эти суборбитальные полеты могут послужить отправной точкой для наземных перевозок из пункта в пункт, как это происходит в современной коммерческой авиационной отрасли. Это может сократить текущую продолжительность полета с 12 часов до менее чем часа. Но космический корабль Илона Маска SpaceX может иметь больший финансовый смысл для этого варианта использования, учитывая его более высокую грузоподъемность, чем SpaceShipTwo Virgin Galactic. Кроме того, планеру, подобному Virgin, требуется гораздо более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в современных коммерческих рейсах, и он более опасен из-за того, что не может развернуться во время посадки. Использовать Новый Shepard Blue Origin Или космический корабль SpaceX решит проблему длинной взлетно-посадочной полосы с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), но снова будет слишком рискованным для космических аэропортов вблизи плотных городов. Кроме того, необходимо определить регулирующие аспекты, не говоря уже о значительных инвестициях в строительство и обслуживание космодромов.

Транспортировка товаров военного назначения может быть еще одним вариантом использования, но в основном это будет ограничиваться горсткой богатых стран, которые не только нуждаются в этом, но и могут себе это позволить.

В то время как можно подумать, что космический туризм будет способствовать присутствию человека на Луне или Марсе в будущем, суборбитальный космический туризм может предложить здесь очень мало. Настоящей отправной точкой для долгосрочных полетов человека в космос станут туристические миссии на орбитальные космические станции, сопровождаемые длительным пребыванием на борту. Это не только предоставит столь необходимые данные о долгосрочном влиянии космоса на физиологию и психологию, но также будет способствовать развитию систем жизнеобеспечения и будет способствовать космической самодостаточности.

Смотреть прямую трансляцию первого коммерческого рейса Virgin было очень весело, но не так вдохновляюще, как Звездный человек SpaceXМодель Tesla (также основанная Илоном Маском) была запущена в космос. Это может быть популярность SpaceX и Илона Маска. Будет интересно посмотреть, как Blue Origin сформирует повествование во время прямой трансляции их предстоящего суборбитального коммерческого полета 20 июля, который также является нелицензионным, и притом впервые.

Рахана Редди – инженер по разработке спутников в компании Aerospace Technologies в Берлине, Германия. Ранее она работала с Индийскими космическими агентствами (ISRO) и Германией (DLR). Она также ведет серию подкастов «Люди в космосе», в которой рассказывается о случайных космических беседах с людьми, которые все делают в космосе. Мнения личные.

(Редакция Нира Маджумдар)

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