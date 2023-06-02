Можно мне кенгуру? Навальный издевается над российской тюрьмой диковинными просьбами

МОСКВА (Рейтер) — Алексей Навальный, самый известный лидер российской оппозиции, в пятницу поделился письмами, в которых показано, как он несколько месяцев насмехался над тюремными властями диковинными просьбами о кимоно, балалайке и жуке. содержать кенгуру.

Запросы были отклонены исправительной колонией строгого режима ИК-6 в Мелихово, примерно в 250 километрах (115 миль) к востоку от Москвы, согласно российским документам, которые он разместил в Интернете.

«Когда ты в карцере и тебе не очень весело, ты всегда можешь развлечься, пообщавшись с тюремной администрацией», — сказал Навальный.

Навальный отбывает 11,5 лет лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду по обвинениям, которые, по его словам, были сфабрикованы, чтобы заставить его замолчать.

В сообщениях было показано, что Навальный заказывает эклектичный набор предметов, в том числе бутылку самогона, балалайку, посох, два мешка дешевого табака, кимоно и черный пояс.

В переписке раскрываются и условия российской пенитенциарной системы: Навальный требовал, чтобы психически больному заключенному в камере дали мегафон в обмен на то, что «он сможет кричать громче», и требовал от тюремных властей присвоить десятый дан по карате. Заключенный, который, по-видимому, убил человека своими руками.

Оба запроса были отклонены. В тюрьме от комментариев отказались.

«Тюремные ответы», написанные на официальном административном русском языке, дополненные порядковыми номерами, сокращениями и ссылками на различные законы и правила, дают сатирическое представление о порой абсурдном мире русской бюрократии, объективного писателя, высмеивавшего Николая Гоголя в девятнадцатом веке.

28 апреля в тюрьме написали: «Вопрос о присвоении квалификации по восточным единоборствам администрацией не решается».

В ответ на запрос Навального о разрешении на содержание кенгуру в тюрьме написали: «Животное, указанное в вашем запросе, относится к двухохлым сумчатым… Ваш запрос оставлен без удовлетворения».

Он попросил дать массажное кресло неизвестному командиру отряда, предполагая, что это может уменьшить стресс. В тюрьме холодно написали, что массажных кресел не предоставили.

Навальный поинтересовался именами сторожевых собак.

В тюрьме заявили, что не могут предоставить ему такую ​​информацию. Навальный сказал, что охранники сказали ему, что знание имен собак может позволить ему подружиться с этими существами, а затем попытаться сбежать.

Его вопрос о том, нужно ли ему разрешение на разведение жуков, был отклонен.

«Насекомое, которое вы указали в своем заявлении, принадлежит к царству животных», — говорится в письме тюрьмы от 3 мая.

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Монтаж Филиппы Флетчер

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