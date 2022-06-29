Мои летние каникулы получат английскую версию

картина : Миллениум Кухня

прошедший год, На Nintendo Switch в Японии вышла игра под названием Crayon Shin Chan: Ura to Hakase no Natsuyasumi (Crayon Shin-chan: Мои летние каникулы с профессором). Помесь легендарной манги мелок Шин Чан И в долгосрочной перспективе мои летние каникулы Серия видеоигр, она звучала медленно, расслабленно, расслабляюще и все, что вы могли бы хотеть от игры с акцентом на летние каникулы.

Вот трейлер японского релиза 2021 года:

ク レ ヨ ン し ん ち ゃ ん 『オ ラ と 博士 の 夏 休 み』 ～ お な い 七日 間 の 旅 ～ [Nintendo Direct 2021.2.18]

Выглядит красиво, не так ли? Кадзу Аябэ, директор основной серии, также отвечал за эту игру, и добавление более современных визуальных эффектов — это была первая игра для PS1 и более новая для PSP — сделало все еще лучше. Как и любая другая игра в основном мои летние каникулы Серия Мы все предполагали, что это будет релиз только для Японии, но оказалось, что мы все ошибались в лучшем случае.

картина : Миллениум Кухня

Ранее сегодня было объявлено, что это не только Crayon Shin Chan: Ura to Hakase no Natsuyasumi Сейчас она выходит на PlayStation 4, но также переводится на ряд западных языков, в том числе на английский, а также на немецкий, испанский и португальский.

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Он обеспечивает 240 Гц с временем отклика 1 мс для невероятно плавного игрового процесса. Совместная работа технологий Quantum Matrix, HDR 2000 и UHD обеспечивает кристально чистое изображение. Матовый экран уменьшает блики, что помогает сосредоточить внимание на происходящем перед вами.

Если вам интересно, как работают эти игры, то все они посвящены играм во время летних каникул ребенка. Вы гуляете по сонному городу, разговариваете с людьми, играете в небольшие игры и просто тусуетесь. Как говорится на новом англоязычном сайте игры:

Наслаждайтесь атмосферой Японии в разгар лета. Побродите под открытым небом и услышите звон цикад в горах и нежный журчание ручьев, плывущих по зелени. Это опыт, который мгновенно вызовет у вас ностальгию по японскому лету.

Международная версия Crayon Shin Chan: Ura to Hakase no Natsuyasumi Она выйдет в августе на PS4 и Nintendo Switch.