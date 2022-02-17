Мои свадебные истории в The Sims 4 запаздывают, но в Россию все-таки приходят

Симс 4 Издательство Electronic Arts выпустит файл мои свадебные истории Контент, в котором заметно фигурирует гей-пара, был выпущен в России после негативной реакции со стороны игроков Russian Sims. Electronic Arts заявила, что новый контент, посвященный любви и браку, будет отложен до 23 февраля, чтобы обеспечить «глобальный выпуск» загружаемого контента.

мои свадебные истории Первоначально его должны были выпустить в четверг.

На прошлой неделе Electronic Arts объявила, что не будет продавать мои свадебные истории В России из-за российских законов, которые требуют, чтобы контент, который вы считаете «гей-пропагандой», классифицировался как контент для взрослых, он доступен только людям в возрасте 18 лет и старше. «Мы приняли решение отказаться от «Моих свадебных историй», так как наша история может быть изменена в соответствии с федеральными законами», — сообщили The Sims в своем блоге на прошлой неделе.

Теперь Electronic Arts выпустит игровой пакет «без изменений и изменений» в России, отметив, что «переоценила» его возможности.

часть заявления, Опубликовано в средускопировано ниже:

Имея это в виду, мы пересмотрели наши варианты и поняли, что можем сделать больше, чем мы изначально думали, и выпустим его сейчас. Симс 4 Пакет игр «Мои свадебные истории» для нашего сообщества в России, неизменный и неизменный, В ролях Дом и Кэм. Мы хотим, чтобы все сообщество Sims могло отпраздновать вместе, поэтому мы переносим глобальную версию «Моих свадебных историй» на 23 февраля — в том числе и в России. Любовь есть любовь и Симс Общество останется безопасным местом для тех, кто хочет увидеть мир, в котором это верно для всех. Мы благодарны нашей команде за поддержку и ценности, даже когда дела идут плохо. Спасибо, что являетесь частью Симс.

Представитель Electronic Arts отказался от дальнейших комментариев.

В своем заявлении в среду команда The Sims отметила негативную реакцию со стороны российского сообщества Sims и некоторых известных влиятельных лиц Sims. русский Симс 4 Игроки утверждали, что хранение контента за пределами России является ограниченным представительством там игроков ЛГБТК+, в то время как другие предположили, что Electronic Arts неверно истолковала закон. Хотя Electronic Arts и не подразумевала Который Российский федеральный закон, который предполагал, что упаковка будет нарушать, многие ссылались на российский «закон против геев» или «закон о пропаганде геев», призванный помешать компаниям и организациям распространять контент, изображающий отношения ЛГБТК +. Россия заявляет, что закон защищает «традиционные семейные ценности».

Симс 4 Это игра-симулятор жизни, которая дает игрокам свободу играть по своему выбору с небольшими ограничениями в отношении пола и сексуальности. Симс 4 Он всегда разрешал гей-свадьбы и ранее включал ЛГБТ-контент в свой загружаемый контент, в том числе в России, где, по данным международной исследовательской и правозащитной организации Human Rights Watch, российский закон о «пропаганде гомосексуализма» «усилил враждебность и ограничения». службы поддержки» для ЛГБТК+ молодежи. Симс 4 T оценивается ESRB для подростков, что означает, что он приемлем для игроков 13 лет и старше. В России, Симс 4 Рейтинг 18+.

«С тех пор мы слышим излияния эмоций от нашего сообщества, включая нашу поддержку нашего решения и нашу заботу о других членах сообщества», — говорится в блоге Electronic Arts в среду. «Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией, и делиться такими историями с теми, кто так хочет и нуждается в них».

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