Мой план экономических действий из пяти пунктов для G20

Руководители берут на себя ответственность. они появляются. Однако на саммите G20 в Индонезии на этой неделе место останется.

Человек, ответственный за большую часть кровопролития на Украине и экономических конфликтов по всему миру, не смог бы противостоять своим коллегам. Он даже не пытался объяснить свои действия. Вместо этого он останется дома, а остальные возьмут на себя эту задачу.

На прошлой неделе над Херсоном снова подняли украинский флаг, всего через несколько недель после того, как Путин объявил, что город навсегда станет частью России. Это историческая веха в борьбе Украины за то, чтобы вернуть то, что у нее есть. Они выступают за основные принципы, которые касаются всех нас, — принципы суверенитета и самоопределения, которые являются самой основой стабильного международного порядка.

Но мы знаем, что украинский народ по-прежнему сильно страдает от постоянных российских бомбардировок и длительных отключений электроэнергии при минусовых температурах.

Вот почему, когда я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлый четверг, я ясно дал понять, что Великобритания никогда не отступит, когда дело доходит до поддержки украинского народа перед лицом этой жестокости.

Мы продолжим обучать украинские силы и предоставить жизненно важное оборонное военное оборудование, например, дополнительно 1000 зенитных ракет и более 25 000 комплектов зимних холодов, обещанных на прошлой неделе. Мы остаемся крупнейшим европейским военным донором Украины, предоставив в этом году 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Нет сомнений в том, что война в Украине усугубляет проблемы, стоящие перед странами всего мира. Вот почему, когда я проведу свои первые встречи с Джо Байденом, президентом США, и другими лидерами во время саммита, нам будет ясно, что дискуссии о том, как мы можем продолжать поддерживать Украину, неотделимы от обсуждения того, как укрепить нашу коллективную экономическую безопасность. . .

Пока мы восстанавливаемся после пандемии, которая чуть не разрушила мировую экономику, каждая семья на планете ощущает на себе последствия войны в Украине. Мировые цены на продовольствие пострадали из-за попыток Владимира Путина перекрыть экспорт зерна из Украины, две трети которого приходится на развивающиеся страны. Счета за электроэнергию взлетели до небес из-за того, что Россия перекрыла газовые краны.

В результате две трети членов G20 в настоящее время испытывают темпы инфляции более семи процентов, а Международный валютный фонд прогнозирует, что треть мировой экономики будет в рецессии в следующем году.

Я знаю, что люди страдают. По всей Великобритании семьи испытывают трудности. Еженедельный магазин стоит больше, чем когда-либо, и люди беспокоятся о следующем счете, который приземлится на их половик.

Поэтому мы продолжим оказывать помощь дома, но нам также необходимы скоординированные глобальные действия, как мы это сделали в ответ на финансовый кризис 2008 года.

Россия пытается задушить мировую экономику. Мы должны объединить усилия, чтобы остановить его и восстановить экономическую стабильность. Есть пять моментов, где нам нужно увидеть действие.

Прежде всего, мы должны продолжать оказывать неотложную помощь там, где она больше всего нужна предстоящей зимой. Мы помогаем народу Украины, поскольку его национальная инфраструктура подвергается атакам беспилотников и ракет, так же как мы поддерживаем людей в связи с растущими счетами за электроэнергию в Великобритании и принимаем меры для предотвращения голода в наиболее уязвимых частях мира.

Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему использованию Россией продуктов питания в качестве оружия. Я поддерживаю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в продолжении движения партий зерна в Черном море и призываю все те страны, которые могут производить больше продовольствия или высвобождать запасы, сделать это, чтобы способствовать увеличению поставок.

В-третьих, мы должны принять срочные меры для защиты нашей экономической безопасности и укрепления нашей устойчивости против злоумышленников. Это означает обеспечение безопасности наших цепочек поставок и быстрый отказ от энергетической зависимости от таких стран, как Россия, которые стремятся использовать ее против нас. Мы должны показать тираническим агрессорам, что мы в этом надолго.

В-четвертых, мы должны оставаться полностью приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики, в которой предпринимательство стимулирует рост, и Великобритания будет продолжать лидировать, используя свободы Brexit для заключения соглашений о свободной торговле по всему миру. Наше процветание и безопасность идут рука об руку.

Наконец, мы должны работать с нашими партнерами — правительствами, частным сектором и предполагаемыми финансовыми учреждениями — для обеспечения финансовой стабильности и честности, которых требует международная экономическая ситуация. Это означает обращение к тем, кто использует свои кредитные возможности для создания долговых ловушек в странах с развивающейся экономикой, а также прямое устранение причин высокой инфляции.

Мы не позволим, чтобы наше экономическое будущее стало заложником действий государства-изгоя, и мы не позволим нашим союзникам. Вместо этого мы будем поддерживать Украину и работать над реализацией каждого элемента этого плана из пяти пунктов, продвигая свободные рынки и более сильную, стабильную и устойчивую глобальную экономику, которая предлагает более быстрое возвращение к росту.

Это то, чего мир ожидает от ответственных членов G-20, и я знаю, что Великобритания выйдет из этого кризиса сильнее, чем раньше.

Ранее опубликовано в Дейли Телеграф