МОК считает россиян, которые не поддерживают войну, нейтральными.

Если чемпионат мира ФИБА ознаменовал начало новой эры женского баскетбола в Соединенных Штатах, примечательно, если не примечательно, что ни один игрок не был более заметным, чем Алисса Томас.

Томас дебютирует на чемпионате мира в Сиднее. Она единственная женщина в команде в возрасте 30 лет. Редко игрок, который так долго ждал, чтобы надеть американскую форму, оказал такое влияние за воротами. Уж точно не с последнего крупного турнира в Австралии, когда ему было 30 лет. Иоланда Гриффитс Принимал участие в Олимпиаде 2000 года.

На прошлой неделе Томас лидировал в Соединенных Штатах по игровым минутам и является одним из двух игроков, которые начали с ними все семь игр. Брианна СтюартЛучший игрок Олимпиады в Токио. Она занимала четвертое место в команде по результативности (10,6 очка за игру), делила второе место по подборам (6,7), второе по передачам (4,6) и первое по перехватам (2,7).

Американцы со своим новым сильным форвардом в субботу встретятся с Китаем в финале, стремясь завоевать четвертый подряд титул чемпиона мира и 60-ю победу подряд между Олимпийскими играми и чемпионатами мира, начиная с 2006 года.

«Это снимает с нас большое давление», ДВАЖДЫ MVP WNBA Аджа Уилсон Он сказал После Томас набрал 13 очков, 14 подборов и семь передач в четвертьфинальной победе над Сербией. «Я думаю, что она является связующим звеном этой команды, X-фактором этой команды, потому что это ее игра и ее стиль».

Томас получил прозвище «Малыш Брон Брон» в Университете Мэриленда. Леброн Джеймс-Как играть. Баскетбол США привлек к себе внимание в 2013 году, когда она была одной из шести студентов, отобранных в тренировочный лагерь национальной сборной из 33 игроков.

Но этот пост был последним пунктом Томаса в ее резюме НБА еще на девять лет, пока в феврале прошлого года она не была включена в команду отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу.

Томасу пришлось ждать своей очереди.

Соединенные Штаты были загружены на передний двор 2000-х более состоявшимися игроками — Кэндис ПаркерИ Тина ЧарльзИ Сильвия ФаулзИ Бритни ГрейнерИ Елена Делле Донн Затем пришли Стюарт и Уилсон, ставшие самыми ценными американцами на последней Олимпиаде.

На тот момент Томас провела лучший сезон WNBA в своей карьере в 2020 году, но она порвала Ахиллеса, играя за границей в январе 2021 года, что исключило все шансы попасть в олимпийскую сборную Токио. (Томас не входил в состав национальной сборной из 36 человек на момент ее травмы.)

Сочетание отсутствия игроков в этом году — Шарль, после трех олимпийских золотых медалей, отказал молодым игрокам, Фаулз ушел на пенсию, а Гренье заперли в России — и Шерил Рив Став главным тренером, я получил возможность.

Приобретенная Томасом, она привела «Коннектикут Сан» к финалу WNBA, забив три гола в последних двух играх проигрышной серии против «Лас-Вегас Айс». Затем она села на рейс в Сидней, чтобы получить свой первый международный опыт, и также преуспела.

Дженнифер РиззоттиТомас, член Специального комитета НБА, сказал, что рост 6 футов 2 дюйма сочетает в себе движение Линдси Уолленсмерть Паркера и физические Ребекка Бронсон. Она играет со слезами на губах на каждом плече. Нет такого одиночного игрока, как она.

«Несомненно, есть несколько центровых игроков, которые ориентированы на атаку, но не совсем с навыками защиты, которые есть у Алиссы», — сказал Риззотти. Я не вижу никого, включая охранников, которые могли бы сделать то, что вы делаете в открытом суде. Затем она рассказывает о степени своего защитного расстройства и своей способности защищать от одного до пяти. Айя может охранять от одного до пяти, Стьюи может охранять от одного до пяти, но никто так не раздражает, как Алисса. Над океаном и подальше от мяча».

Томас также соответствует тому, чего добился Рив, которому удалось Фаджр Сталы Как главный тренер, он хотел обновить состав после ухода на пенсию. Так Берд И возможный конец Диана ТауразиКарьера сборной в 40 лет.

«[Reeve] Она объяснила, что надеялась, что с ротацией вратарей мы сможем играть быстрее, атлетичнее и иметь больше владений в игре», — сказала Риццотти.

Однако Томас не ожидал, что в этом году будет носить футболку сборной США. «В шоке» это Она выбрала слово «Баскетбол США». Описать ее реакцию на состав этой команды.

«Это было немного неожиданно», — сказала она, согласно USA Basketball. «Вы действительно вытащили из этого мое имя».

Риззотти сказал, что Томас — пример — как оказалось, очень удачный — который может показаться отборочной комиссии: терпение.

«Я думаю, что многие парни считают, что если бы они не попали в сборную США сразу, то никогда бы не попали», — сказала она. «Вы получаете комментарии типа: «О, это политическое», или они продолжают перезванивать одним и тем же людям. Это неправда».

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