Молдова запрещает пророссийскую партию «Берег» после нескольких месяцев протестов

КИШИНЕВ (Рейтер) — Конституционный суд Молдовы в понедельник объявил пророссийскую партию, стоящую за волной антиправительственных протестов, «неконституционной», что означает полный запрет партии.

Партия Шора, возглавляемая бизнесменом в изгнании Иланом Шором, несколько месяцев возглавляла протесты в маленькой стране, граничащей с Украиной. Запад и Кишинев обвинили проживающего в Израиле Шора в попытке дестабилизировать Молдову, а США и Евросоюз ввели против него санкции.

По решению суда партия считается распущенной с момента оглашения приговора. Министерство юстиции Молдовы создаст специальную комиссию для завершения всех юридических процедур по ликвидации партии.

Депутаты от партии сохранят свои мандаты в парламенте Молдовы как независимые, без права присоединения к другим парламентским фракциям.

Шор не стал сразу комментировать решение Конституционного суда, но заместитель лидера партии Марина Таубер ранее в понедельник осудила действия суда.

«Мы придем к власти со своей командой, — сказала она. — Для нас этот позорный процесс — опыт». «Граждане должны иметь право свободного выбора. Наша команда будет бороться за все хорошее для Молдовы».

Шор ранее отрицал, что протесты были частью попыток дестабилизировать Молдову или частью российской угрозы, и обвинил Санду в подталкивании Молдовы к банкротству.

(Отчетность Александра Танаса, текст Анны Прошницы, редакция Тимоти Херитэдж)