Молдова опасается нового наступления России на Восток в следующем году – начальник разведки

Александр Танас

КИШИНЕВ (Рейтер) — Глава разведки Молдовы предупредил в понедельник об «очень высоком» риске нового российского наступления на восток страны в следующем году и заявил, что Москва по-прежнему стремится обеспечить сухопутный коридор через Украину в отколовшийся от Молдовы регион Приднестровье.

Комментарии Александру Мустиацэ, главы Службы информации и безопасности, отражают недавние сообщения из Украины, поскольку высшие армейские генералы в последние дни предупреждали об угрозе нового крупного российского наступления в начале следующего года.

«Вопрос не в том, двинется ли Российская Федерация в сторону территории Молдовы, а в том, когда она это сделает», — сказал Мустяцэ телеканалу TVR Moldova.

Он сказал, что, по мнению его агентства, Россия изучает несколько сценариев проникновения в Молдову и что нападение, вероятно, произойдет в январе и феврале или позже в марте и апреле.

Служба информации и безопасности заявила, что ожидает, что наступательные действия России будут зависеть от хода ее вторжения в Украину 24 февраля.

Минобороны России не сразу ответило на письменный запрос Reuters о комментариях.

Вторжение Кремля в Украину потерпело ряд неудач, в последний раз на юге, где его войска были вынуждены отступить с западного берега реки Днепр в результате крупной победы Киева в прошлом месяце.

Расположенная к западу от Украины Молдавия, бывшая советская республика, имеет крошечный оборонный бюджет и уже давно разместила российские войска и миротворцев в Приднестровье, сепаратистском государстве, которое просуществовало три десятилетия при поддержке Москвы.

Мостата сказал, что Россия хочет, чтобы ее силы соединились с этими силами в Приднестровье.

Россия готовит 200 000 новых военнослужащих для крупного наступления, которое может пойти с востока, юга или даже из Белоруссии на север в начале января, но, скорее всего, весной, заявил на прошлой неделе The Economist украинский генерал Валерий Залужный.

Молдова, которая сейчас стремится к более тесным связям с Западом, как и Украина, осудила вторжение России в ее более крупного соседа.

(Сценарий Тома Палмфорта, редактирование Марка Хайнрихса)