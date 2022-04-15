Молдова считает опасными попытки российских военных завербовать собственных граждан

КИШИНЕВ (Рейтер) — (Эта статья от 14 апреля в заголовке и первом абзаце дает понять, что Молдова не обвиняла напрямую российских военных, и исправляет день, когда министр сделал комментарий; в четвертом и пятом абзацах добавляется контекст заявления министра. утверждения и исправляет точную формулировку цитаты)

Молдова заявила в среду, что сообщения о том, что российские военные пытаются вербовать молдавских граждан, являются серьезными и что она регулярно обсуждает все волнующие вопросы с российскими официальными лицами в ответ на вопрос о войне в Украине.

Комментарии поступили через несколько дней после того, как британская военная разведка заявила, что Москва пытается пополнить свои силы в Украине, вербуя в отколовшемся Приднестровье. Прочитайте больше

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Приднестровье — это узкая полоска земли, контролируемая пророссийскими сепаратистами, которая проходит вдоль восточной части Молдовы и простирается примерно на 25 миль (40 км) от украинского порта Одесса. Прочитайте больше

В ответ на вопрос местных журналистов о предполагаемых попытках России завербовать людей в Приднестровье министр иностранных дел Молдовы Нико Попеску сказал: «Это не действия, которые способствуют миру для всех нас, наших соотечественников, наших семей, а опасные вещи, и их следует обескураживать».

«Есть серия регулярных встреч между моими коллегами в Министерстве иностранных дел и послом Российской Федерации, в ходе которых Молдова четко излагает свою позицию».

В МИД России не ответили на запрос о комментарии.

Рейтер не смог проверить, пытались ли российские военные вербовать молдавских граждан.

В четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия концентрирует свои силы в нескольких регионах, в том числе в Приднестровье, для «дальнейшей эскалации» в Украине.

В прошлом месяце Молдова заявила, что следит за ситуацией в Приднестровье, где расквартировано около 1500 российских солдат, но не видела серьезных изменений с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Прочитайте больше

В понедельник власти Приднестровья отрицали, что Россия вела какие-либо военные приготовления на своей территории, которые могли бы угрожать Украине. Министерство иностранных дел региона не сразу ответило на просьбу прокомментировать в четверг украинские комментарии Маляра.

Москва описывает свои действия на Украине как «спецоперацию» по уничтожению военного потенциала Украины и искоренению тех, кого она считает опасными националистами, но Украина и Запад заявляют, что Россия начала неоправданную агрессивную войну.

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(Отчетность Александра Танаса) Дополнительный репортаж Натальи Зенец Написание Александра Виннинга Редактирование Уильяма Маклина и Фрэнсис Керри

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