“Молодая перспективная женщина” – неоправданный удар женоненавистничества.

‘Перспективная молодая женщина’: Кэрри Маллиган дает незабываемое представление в этой смелой фантазии о мести изнасилования, которая является режиссерским дебютом Эмеральд Феннелл, английской актрисы и ведущей второго сезона сериала «Убить Еву».

Маллиган – Кэсси, бросившая школу студентка медицинского факультета, ставшая писателем в кафе, которая проводит ночи в барах в поисках мужчин, которых можно забрать домой. Критик Службы новостей Tribune Кэти Уолш написала в своем обзоре, что с размазанным макияжем и на очень длинном каблуке с замаскированной головкой винта она выглядит пьяной и беспомощной и соглашается с их принуждением, прежде чем прекратить действие и активизировать свою месть.

«Феннелл не такой уж кровавый, но в нем есть отношение и тон фильма ужасов, представленный в цветах кексов. Кэсси использует свое чрезвычайно женственное исполнение длинных светлых локонов, цветов и яркого макияжа в качестве щитов, маски и оружия в ее война “. «Это отражение внутренней логики фильма, заключающейся в том, что кажется, что ничего не существует. Сценарий основан на постоянном откровении, которое ведет зрителя по одному пути, прежде чем ковер будет сорван».

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‘Братья по крови’Эта криминальная драма, действие которой происходит в городе братской любви, изображает жестокий мир филадельфийской организованной преступности. В ролях Матиас Шенартс, Джоэл Кинман и Мика Монро.

“Немного”: Дэвид Теннант изображает шотландского серийного убийцу Денниса Нильсена, арестованного в 1983 году, в этом сериале, состоящем из трех частей.

“Не говори ни души”: Фионн Уайтхед и Джек Дилан Грейзер – два брата-подростка, которые крадут деньги, чтобы помочь своей больной матери, которую играет Мина Сувари, имея дело с персонажем охранника Рейна Уилсона.

‘Денежный самолет’: В этом триллере об ограблении рассказывается, как погрязший в долгах вор, которому нужно совершить последний акт, вместе с командой самых опасных преступников в мире. В ролях Адам Коупленд, Келси Грэммер и Томас Джейн.

PG: Психо Гореман: Нита-Джоси Ханна и Оуэн Майр – два брата, которые нашли драгоценный камень, который позволяет им управлять древним монстром, привлекая всевозможное нежелательное внимание к их маленькому городку.

Овцы и волки: сделка со свиньей: Овцы и Волки наслаждаются мирной жизнью в этом мультфильме на русском языке, то есть до тех пор, пока не придут двое неожиданных гостей.

“Твип”Действие этого фильма, вдохновленного прошлогодним кризисом в области здравоохранения, происходит в 2024 году, и в нем рассказывается о нескольких персонажах в условиях глобальной пандемии. Звезды Кей Джей Апа, София Карсон и Крейг Робинсон.