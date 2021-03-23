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“Молодая перспективная женщина” – неоправданный удар женоненавистничества.

23 марта, 2021
Muhammad

‘Перспективная молодая женщина’: Кэрри Маллиган дает незабываемое представление в этой смелой фантазии о мести изнасилования, которая является режиссерским дебютом Эмеральд Феннелл, английской актрисы и ведущей второго сезона сериала «Убить Еву».

Маллиган – Кэсси, бросившая школу студентка медицинского факультета, ставшая писателем в кафе, которая проводит ночи в барах в поисках мужчин, которых можно забрать домой. Критик Службы новостей Tribune Кэти Уолш написала в своем обзоре, что с размазанным макияжем и на очень длинном каблуке с замаскированной головкой винта она выглядит пьяной и беспомощной и соглашается с их принуждением, прежде чем прекратить действие и активизировать свою месть.

«Феннелл не такой уж кровавый, но в нем есть отношение и тон фильма ужасов, представленный в цветах кексов. Кэсси использует свое чрезвычайно женственное исполнение длинных светлых локонов, цветов и яркого макияжа в качестве щитов, маски и оружия в ее война “. «Это отражение внутренней логики фильма, заключающейся в том, что кажется, что ничего не существует. Сценарий основан на постоянном откровении, которое ведет зрителя по одному пути, прежде чем ковер будет сорван».

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