Раскалков, Тамбовская область – В 2018 году Сергей Калин решил покинуть Москву и переехать в Раскалков, сельскохозяйственный город с населением около 40 000 человек в Тамбовской области в центральной части России.
Он снял пустой подвал на центральной площади города и снабдил его шикарным кофейным пакетиком в европейском стиле с экзотическими компаундами и виниловыми поленьями. Это первая современная кофейня в городе, бизнес которой растет уже три года, несмотря на эпидемию. Есть всего лишь одна проблема.
«Получить кадры практически невозможно, – сказал 28-летний Калинин, один из немногих одноклассников, которые вернулись в Раскосово после окончания школы.
«Почти все молодые люди уезжают столько, сколько могут, а те, кто остается, не заинтересованы в работе».
Раскасово, средняя заработная плата которого составляет около 18 000 рублей (240 долларов США), не редкость для сельской России, где больше всего страдают от изгнания молодых людей.
Но в Тамбовской области – сельскохозяйственной провинции с одними из самых плодородных земель в мире – кризис стоит особенно остро. В этом году в России было зафиксировано самое быстрое сокращение численности населения, потеряв почти 4% населения за два года до 2020 года. Согласно с Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.
Уменьшение численности населения России было горячей политической темой с тех пор, как в 2000 году к власти пришел президент Владимир Путин.
В 2019 году на своей ежегодной пресс-конференции президент России признал, что перспектива российской иммиграции «преследует» его.
Несмотря на ужасные условия, которых удалось избежать на фоне умеренного роста рождаемости – включая выплаты за вторых детей политикой Кремля – упорный отказ России увеличить численность населения составляет около 146 миллионов человек.
В 2018 году поколение, родившееся в 1990-х годах – через десять лет после того, как люди перестали заводить детей из-за экономических и политических потрясений, – столкнулось с сокращением населения страны после почти десятилетнего роста.
В настоящее время Кремль ожидает, что к 2024 году население России сократится до 1,2 миллиона человек, поскольку тенденции к вспышке коронирусного вируса усиливаются – в России зарегистрировано более полумиллиона смертей. Согласно с На сайт новостей РБК.
Но поскольку в крупнейших городах России по-прежнему наблюдается значительный рост, демографический кризис оставляет желать лучшего: четверть россиян проживает в сельской местности.
Испытания городской жизни очевидны: средняя заработная плата сельских россиян вдвое меньше, чем в городах, а продолжительность жизни в сельской местности составляет менее двух лет.
«Во многом то, что мы видим в России, произошло в Европе шестьдесят лет назад, – сказал Никита Мкцян, географ, изучающий сельскую Россию в Высшей школе экономики в Москве.
«Люди покидают села и до сих пор не могут найти причины вернуться», – сказал он.
По данным 2018 г. Изучение В соавторстве с Мкртчяном около 200 000 россиян ежегодно уезжают из сельской местности в города.
В результате, согласно исследованию землепользования 2016 года, почти 100 миллионов из 222 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в России не используются.
Сельская эмиграция, в которой много молодежи и людей трудоспособного возраста, также сильно ударила по таким городам, как Раскол.
Расположенное в более плодородном Черношеме или Черноземье, Расказово всегда было площадью в сельскохозяйственном центре России.
Вокруг города пышные кукурузные и подсолнечные поля вырастают из смоляно-черной почвы, богатой натуральными удобрениями, такими как аммоний и фосфор, из-за которых район получил свое название.
Кремль в последние годы – с целью увеличения экспорта зерна – объявил Амбициозные цели Для увеличения производства сельхозпродукции в Черноземной житнице России.
Но в Раскосово – название переводится как «Городок сказок» – есть некоторые признаки сельского возрождения.
С населением 50 000 человек в середине 1990-х годов население Расксково теперь составляет около пятисот человек, или примерно на один процент меньше каждый год. Данные Россстад.
Некогда процветающий центр текстильной промышленности, который когда-то производил одежду для рабочих в Москве и Санкт-Петербурге, Расксково сейчас пустует.
В историческом центре города рушатся и разрушаются как малоэтажные советские жилые комплексы, так и большие виллы, построенные купцами XIX века.
По всему городу плакаты рекламируют посменную работу для безработных в Москве, обеспечивая бесплатное питание и жилье для работы.
«Молодежь здесь не останавливается, – сказала 58-летняя куратор местного музея Нина Кошковская.
Кто-то едет в Тамбо, кто-то в Москву.
Это ситуация, которая отражается на обширной Тамбовской области, где местное население – почти три миллиона в 1920-х годах – в этом году Поскользнулся Менее миллиона, из них треть – пенсионеры.
По мнению экспертов, трагедия российской деревни была частью распада Советского Союза.
В частности, они обвиняют в развале колхозной системы, чьи рабочие силы часто воспламеняются, что в свое время нанесло смертельный удар по таким городам, как Раскасово, окруженным заброшенными колхозами, которые кормили регион.
«Советское сельское хозяйство не функционировало должным образом, – сказал геолог Мкртчян. «Но это обеспечило много работы, чтобы поддержать сельскую местность».
Напротив, крупные агропредприятия, работающие в настоящее время в нескольких колхозах, наняли скудную рабочую силу, которая не может поддерживать сельские общины.
Для многих обозревателей сельской жизни в России еще одним ударом по деревне стал крах советского благосостояния и экспансия.
Волна мер по снижению затрат В 2000-х годах количество больниц в России было сокращено вдвое в результате мер по оптимизации, которые пропорционально затронули сельские районы.
«Жить в деревнях может быть сложно, – сказал Михаил Шконда, активист по делам сельских районов Группы по защите сельскохозяйственных меньшинств. «Всегда есть проблемы с инфраструктурой, дорогами и доступом в Интернет».
Связующие отношения
Это история, которая действительно звучит у Раскалсова. Там, где город когда-то поддерживал одиннадцать школ, сокращений и выселений населения осталось только две.
Тем не менее, те, кто решил остаться в городе, по-прежнему связаны со своим умирающим родным городом и его жизнью пиратов.
«Мне здесь нравится, – сказал владелец кафе Калинин. «Если я сяду на велосипед, я смогу покататься на велосипеде по джунглям за пять минут и побыть одна.
«Вы не можете этого сделать в Москве».
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