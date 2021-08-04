Раскалков, Тамбовская область – В 2018 году Сергей Калин решил покинуть Москву и переехать в Раскалков, сельскохозяйственный город с населением около 40 000 человек в Тамбовской области в центральной части России. Он снял пустой подвал на центральной площади города и снабдил его шикарным кофейным пакетиком в европейском стиле с экзотическими компаундами и виниловыми поленьями. Это первая современная кофейня в городе, бизнес которой растет уже три года, несмотря на эпидемию. Есть всего лишь одна проблема. «Получить кадры практически невозможно, – сказал 28-летний Калинин, один из немногих одноклассников, которые вернулись в Раскосово после окончания школы. «Почти все молодые люди уезжают столько, сколько могут, а те, кто остается, не заинтересованы в работе». Раскасово, средняя заработная плата которого составляет около 18 000 рублей (240 долларов США), не редкость для сельской России, где больше всего страдают от изгнания молодых людей. Но в Тамбовской области – сельскохозяйственной провинции с одними из самых плодородных земель в мире – кризис стоит особенно остро. В этом году в России было зафиксировано самое быстрое сокращение численности населения, потеряв почти 4% населения за два года до 2020 года. Согласно с Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.

Новости К 2020 году население России увеличится вдвое Прочитайте больше

Уменьшение численности населения России было горячей политической темой с тех пор, как в 2000 году к власти пришел президент Владимир Путин. В 2019 году на своей ежегодной пресс-конференции президент России признал, что перспектива российской иммиграции «преследует» его. Несмотря на ужасные условия, которых удалось избежать на фоне умеренного роста рождаемости – включая выплаты за вторых детей политикой Кремля – ​​упорный отказ России увеличить численность населения составляет около 146 миллионов человек. В 2018 году поколение, родившееся в 1990-х годах – через десять лет после того, как люди перестали заводить детей из-за экономических и политических потрясений, – столкнулось с сокращением населения страны после почти десятилетнего роста. В настоящее время Кремль ожидает, что к 2024 году население России сократится до 1,2 миллиона человек, поскольку тенденции к вспышке коронирусного вируса усиливаются – в России зарегистрировано более полумиллиона смертей. Согласно с На сайт новостей РБК. Но поскольку в крупнейших городах России по-прежнему наблюдается значительный рост, демографический кризис оставляет желать лучшего: четверть россиян проживает в сельской местности. Испытания городской жизни очевидны: средняя заработная плата сельских россиян вдвое меньше, чем в городах, а продолжительность жизни в сельской местности составляет менее двух лет. «Во многом то, что мы видим в России, произошло в Европе шестьдесят лет назад, – сказал Никита Мкцян, географ, изучающий сельскую Россию в Высшей школе экономики в Москве. «Люди покидают села и до сих пор не могут найти причины вернуться», – сказал он. По данным 2018 г. Изучение В соавторстве с Мкртчяном около 200 000 россиян ежегодно уезжают из сельской местности в города. В результате, согласно исследованию землепользования 2016 года, почти 100 миллионов из 222 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в России не используются.

В Раскосово есть признаки возрождения сельской местности.

Феликс Лайт / MD



Сельская эмиграция, в которой много молодежи и людей трудоспособного возраста, также сильно ударила по таким городам, как Раскол. Расположенное в более плодородном Черношеме или Черноземье, Расказово всегда было площадью в сельскохозяйственном центре России. Вокруг города пышные кукурузные и подсолнечные поля вырастают из смоляно-черной почвы, богатой натуральными удобрениями, такими как аммоний и фосфор, из-за которых район получил свое название. Кремль в последние годы – с целью увеличения экспорта зерна – объявил Амбициозные цели Для увеличения производства сельхозпродукции в Черноземной житнице России. Но в Раскосово – название переводится как «Городок сказок» – есть некоторые признаки сельского возрождения. С населением 50 000 человек в середине 1990-х годов население Расксково теперь составляет около пятисот человек, или примерно на один процент меньше каждый год. Данные Россстад. Некогда процветающий центр текстильной промышленности, который когда-то производил одежду для рабочих в Москве и Санкт-Петербурге, Расксково сейчас пустует. В историческом центре города рушатся и разрушаются как малоэтажные советские жилые комплексы, так и большие виллы, построенные купцами XIX века. По всему городу плакаты рекламируют посменную работу для безработных в Москве, обеспечивая бесплатное питание и жилье для работы. «Молодежь здесь не останавливается, – сказала 58-летняя куратор местного музея Нина Кошковская. Кто-то едет в Тамбо, кто-то в Москву. Это ситуация, которая отражается на обширной Тамбовской области, где местное население – почти три миллиона в 1920-х годах – в этом году Поскользнулся Менее миллиона, из них треть – пенсионеры.

MT / Google Карты

