Полиция Индонезии сообщает, что недавно поженившаяся пара стояла за взрывом бомбы в церкви, во время которого проходили молитвы в Вербное воскресенье.

Ассошиэйтед Пресс В нем говорилось, что сотрудники полиции заявили, что пара взорвала взрывные устройства, изготовленные внутри резервуаров под давлением, после того, как в воскресенье они столкнулись с охраной возле церкви, в результате чего многие люди получили ранения и покончили жизнь самоубийством.

Полиция заявила, что неустановленная пара подозревалась в связях с исламскими боевиками в районе, известном как группировка Anchorot State. Сообщается, что они поженились всего шесть месяцев назад. Полиция сообщила AP, что их личности, которые не разглашаются, были подтверждены данными ДНК.

Сообщается, что один из злоумышленников был связан с более ранним нападением группы Анчорот-Давла, которое также совершило нападение на местную христианскую церковь в 2019 году, в результате чего погибло около двадцати человек.

Аншрут Давлах – одна из нескольких исламских боевых группировок, действующих в Индонезии, и состоит в союзе с Исламским государством (ИГИЛ). Совет Безопасности ООН.

в Декларация В воскресенье министерство иностранных дел осудило нападение, назвав его «оскорблением терпимости и разнообразия, которых придерживается индонезийский народ».