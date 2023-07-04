Молодые российские юристы встали на защиту антивоенных демонстрантов

Автор Люси Папахристу

(Рейтер) — София Гуминова хотела стать юристом, начиная с 11 лет.

Родившись после распада Советского Союза, она выросла в охваченной организованной преступностью России и смотрела полицейские драмы по телевизору, желая «бороться со злом, как они».

Сейчас, в 29 лет, Гуминова считает, что именно этим она и занимается.

Среди новых кадров молодых юристов, возмущенных подавлением инакомыслия, она присоединилась к ОВД-Инфо, одной из крупнейших в России групп по защите прав тысяч людей, задержанных за противодействие тотальному вторжению в Украину.

«У меня всегда было сильное чувство справедливости», — сказала Гуминова корреспонденту агентства Рейтер в Польше.

«Я понял, что много несправедливости творится руками режима… который нарушает права граждан, незаконно их арестовывает, причиняет им физический вред, издает нелепые решения и указы».

Пока бушевали протесты против прошлогоднего вторжения, Гуминова часами ждала на морозе в Санкт-Петербурге, чтобы получить разрешение явиться в суд, а затем металась из комнаты в комнату, пока рассматривались десятки дел арестованных протестующих.

Придя домой уставшая, она начнет возобновлять работу.

«Защита протестующих в суде — это моя версия протеста», — сказала Гуминова, которая начала представлять антивоенных активистов в суде вскоре после вторжения.

Российские власти заявляют, что они правомерно применяют закон против хулиганов, поощряемых Западом к уничтожению их нации. Они отрицают жестокое обращение с задержанными и иногда называют адвокатов-правозащитников врагами общества.

Защита критиков Кремля сопряжена с большим риском в России военного времени, где даже школьники и пенсионеры были наказаны за свое сопротивление войне.

На некоторых адвокатов подали в суд за выступления против вторжения, десятки были лишены лицензий, а несколько известных юристов бежали из страны.

Несмотря на риски, после вторжения к ОВД-Инфо присоединились 120 юристов — в три раза больше, чем покинуло Россию, — увеличив число своих сотрудников до 442, по словам Виолетты Ветцнер, юриста и пресс-секретаря группы.

История продолжается

Поскольку государство распускает многие организации гражданского общества, многие другие юристы также самостоятельно защищают антивоенных активистов, но трудно сказать, сколько.

Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга заявила, что с марта прошлого года к ней присоединились 222 адвоката, в результате чего общее число адвокатов достигло 4692, но заявила, что не располагает информацией о количестве адвокатов-активистов. Семь из новых адвокатов с тех пор были отстранены от должности или уволены без объяснения причин.Московская коллегия адвокатов не ответила на запрос данных.

Несколько отзывов

Оправдательные приговоры в российских судах, как правило, крайне редки, а критики говорят, что судебная система страны сильно политизирована.

Тем не менее, адвокаты играют жизненно важную роль в освещении репрессий, в ходе которых, по подсчетам ОВД-Инфо, с февраля прошлого года за антивоенную активность было арестовано почти 20 000 человек.

В МВД России не ответили на просьбу прокомментировать задержания.

В ответ на вопрос о независимости судов судебный департамент Верховного Суда ответил, что «…судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону».

Большинство видных деятелей оппозиции, которые не бежали из России, сейчас находятся в СИЗО. Алексей Навальный, самый ярый критик Путина, был заключен в тюрьму еще до вторжения.

В апреле Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы за государственную измену после осуждения российского руководства и войны на Украине. Этот срок стал самым суровым в своем роде с февраля 2022 года.

Адвокаты иногда являются последним прибежищем протестующих во время затяжных судебных процессов, проводимых за закрытыми дверями.

«Адвокаты продолжают свою роль в контрабанде информации из тюрем об отношениях этих заключенных с внешним миром», — сказала Рейтер жена Владимира Евгения Кара-Мурза.

Адвокат и давний друг ее мужа Вадим Прохоров, критик Путина, бежал из России за несколько дней до вынесения приговора своему клиенту, опасаясь, что ему тоже может быть предъявлено уголовное дело.

«В настоящее время идет атака не только на журналистов… но и на адвокатов», — сказал Прохоров «Голосу Америки» после отъезда из России, добавив, что ряд его коллег уже арестованы.

Несколько российских юристов привлекли внимание — и осуждение — властей не только за защиту критиков вторжения, но и за выражение своего несогласия.

протест в снегу

Дмитрию Талантову, его бывшему клиенту, известному журналисту Ивану Сафронову, который отбывает 22-летний срок за государственную измену, грозит до 10 лет лишения свободы после того, как он написал в Facebook, что российские войска прибегают к «радикальным нацистским практикам».

Мария Пунцлер, работавшая с «ОВД-Инфо», в прошлом году дважды была оштрафована за «клевету на армию» после того, как произнесла в суде слово «война», защищая антивоенных демонстрантов.

Анастасия Руденко, адвокат из города Иваново на северо-востоке Москвы, также была оштрафована на 30 000 рублей (355 долларов США) в июне за «клевету на армию» в видеороликах, размещенных в ее Telegram-канале под заголовком «С адвокатом не так страшно».

Ранее канал информировал около 400 подписчиков о продолжающихся судебных процессах, в том числе о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащего, получившего ранение в Украине, который отказывается вернуться на действительную военную службу.

Руденко, у которого есть семья в Украине, но муж и брат которого являются солдатами российских вооруженных сил, посещала несколько антивоенных митингов и раздавала прохожим экземпляры антиутопического антиавторитарного романа Джорджа Оруэлла «1984».

«У государства есть свое мнение, и с его точки зрения мы должны держать свое мнение при себе», — сказала она агентству Рейтер.

Руденко, которая прямо не выразила свое отношение к войне в своих видеороликах, сказала, что была шокирована, когда в начале этого года власти начали проверку ее канала на антивоенный контент.

«Зачем они это делают? Я думаю, просто чтобы показать: мы сильны, и мы вас уничтожим», — сказала она. «Ну, давай, уничтожь меня».

В интервью некоторые молодые юристы с меньшим опытом работы в российской судебной системе заявили, что они полны решимости представлять противников войны, но считают эту работу утомительной.

Юрий Михайлов, 25-летний общественный защитник Московской области, пришел в ОВД-Инфо в начале марта прошлого года.

Большинство его клиентов были арестованы за небольшие акции протеста, например, человек, написавший «365 Нет» на снегу в московском парке в первую годовщину вторжения.

Но Михайлов защищал и простых граждан, «идущих по своим делам» на публике, арестованных, по его словам, просто за то, что они оказались не в том месте и не в то время.

«Я мог бы убедительно доказать судье, что дважды два равно четырем, и он мог бы кивнуть головой. Но в конце концов он решил, что дважды два равно пяти».

До украинского конфликта Гуминова работала в Санкт-Петербурге в основном над гражданскими делами, начиная от семейных споров и заканчивая правами потребителей. Она сказала, что, хотя некоторые знакомые сочли бы ее предательницей, большинство друзей и родственников гордились ею, хотя и беспокоились за нее.

«Иногда я ухожу из суда в таком гневе, что чувствую себя такой сильной, чтобы продолжать борьбу. В других случаях я закрываю дверь зала суда со слезами, текущими от беспомощности», — сказала она.

«Пока во мне есть силы, я останусь в России».

(Репортаж Филиппа Лебедева в Тбилиси и Габриэля Тетро-Фарбера в Женеве; редакция Майка Коллетт-Уайта, Марка Тревельяна и Эндрю Коуторна)