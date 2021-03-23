Молодые россияне знакомятся со Звонаревой и Кузнецовой в Санкт-Петербурге

Старой гвардии России пришлось уступить место подрастающему поколению, поскольку Вера Звонарева и Светлана Кузнецова проиграли Маргарите Гаспарян и Дарье Касаткиной соответственно в полуфинале чемпионата WTA в Санкт-Петербурге в субботу.

36-летняя Звонарева дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году, заняв 38-е место в мире, но ее обогнал ее российский товарищ по команде, который на 10 лет младше ее и занимает 88-е место после нее.

Гаспарян сохранил четыре групповых очка во втором сете, прежде чем выиграть 6-3, 7-6 (9).

Бывшая вторая ракетка мира Звонарева пыталась выйти в свой первый финал после Токио в 2011 году.

Проиграв первый сет, Звонарева повела 6-4 на тай-брейке во втором сете и четыре раза захватила фиксированную точку в захвате.

Но возвращение приручения и широкого бэкхенда привело к потере двоих из них. Гаспарян спасла двоих других, нанеся сильный удар справа, и, несмотря на обоюдный фол в первом очке матча, выиграла во втором.

В другом полуфинале 35-летняя Кузнецова, выигравшая свои первые два титула на Открытом чемпионате США 2004 года, когда Касаткиной было семь лет, проиграла первый сет.

Но молодой россиянин, которому сейчас 23 и 61 место, ответил мощно, выиграв 1-6, 6-0, 6-2.

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