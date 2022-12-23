Момент, когда мощная лавина обрушилась на лыжников, похоронив их в России

В клипе также показан чудесный побег мужчины.

Нью-Дели:

В Сеть попало жуткое видео, на котором российский лыжник погребен под лавиной. Клип также показывает чудесное спасение человека благодаря своевременному вмешательству его товарища-лыжника, к счастью.

Видео начинается с двух лыжников на склоне горы, покрытом слоем снега в несколько футов. Дела идут хорошо, пока они не решают ненадолго остановиться. На видео, записанном выжившим, видно, как двое мужчин останавливаются на перерыв.

Затем лыжник поворачивается к вершине горы и видит приближающуюся к ним лавину.

Лавина мгновенно погребает человека. Камера, прикрепленная к его лицу, продолжает записывать несколько моментов заснеженных кадров. Затем можно услышать, как мужчина зовет на помощь. Товарищ-лыжник быстро реагирует и через несколько минут пытается вытащить мужчину.

В Индии в прошлом месяце Ашутош, турист, пропал без вести после того, как попал в лавину недалеко от Ситу Сикарам в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. Ранее 27 инструкторов альпинизма погибли в результате схода лавины у пика Драупади Ка Тханда-II в Уттаракханде.

Лавина — это большое тело из снега, льда и камней, которое сползает со склона горы и поглощает все вокруг. Лавины обычно происходят естественным образом, но также могут быть вызваны антропогенными факторами, такими как вибрация, вызванная лыжниками или снегоходами.

Лавины и их поведение зависят от погодных условий, угла наклона, топографии и плотности снега. Для тех, кто путешествует в районах, подверженных сходу лавин, важно знать об опасности и принимать соответствующие меры предосторожности, такие как наличие лавинного спасательного оборудования и надлежащего оборудования связи.