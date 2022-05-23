Россия навсегда запретила въезд в страну почти 1000 гражданам США, включая актера Моргана Фримена.

В субботу (21 мая) Министерство иностранных дел опубликовало Список из 963 граждан США которым запретили въезд в страну из-за их поддержки «антироссийских санкций», введенных США всего за три месяца до российского вторжения в Украину.

В «черный список» входят президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, умершие журналисты и законодатели, Фримен и его коллега-актер и режиссер Роб Райнер, Вашингтон пост сообщил в субботу.

«В контексте реагирования на санкции, которые США постоянно вводят в отношении России, и в связи с поступившими запросами о персональном формировании национального «стоп-листа» МИД России публикует список американских граждан, находящихся на бессрочном запрещен въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что причиной запрета обладателя премии «Оскар» Фримена, которого Россия назвала «известным актером», восходит к сентябрю 2017 года, когда 84-летний мужчина записал видеообращение, в котором обвинял Россию в заговоре против Соединенных Штатов. и призывая к борьбе против нашей страны.

Фриман рассказал об объявлении PSA для Следственного комитета России, группы, созданной для распространения информации о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, в результате которых Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу в ноябре 2016 года.

Мы на войне.Представьте себе сценарий этого фильма: бывший шпион КГБ, разгневанный развалом родины, прокладывает путь к мести.Пользуясь хаосом, он пробивается сквозь ряды постсоветской России и становится президентом.

«Он устанавливает авторитарный режим, а затем имеет в виду своего заклятого врага: Соединенные Штаты».

независимый Я обратился к представителям Freeman за комментариями.

Режиссер Роб Райнер — еще один голливудский персонаж в «черном списке» России. (АФП)

Сообщается, что Райнер был забанен как «один из создателей интернет-ресурса Investigation Russia (Investaterussia.com)».

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босс Некоторые хорошие мужчины Он учредил ныне распущенный комитет и входит в совет директоров некоммерческой организации.

Другие известные имена в «черном списке» включают спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сенатора от Техаса Теда Круза, представителя Палаты представителей от Демократической партии Александрию Окасия-Кортес, сына президента Джо Байдена Хантера, спикера мета-группы Марка Цукерберга, Джорджа Стефанопулос из ABC News и ряд членов Палаты представителей. члены Уже умершие сенаторы США, в том числе Джон Маккейн, Гарри М. Рейд и Орен Дж. Хэтч.

В своем заявлении МИД России заявил, что он «открыт для честного диалога и взаимного уважения, разделения между американским народом, который мы всегда уважали, американскими властями, которые сеют страх перед Россией, и теми, кто им служит».

в соответствии с Вашингтон пост В отчете «черный список» включает граждан США из «всех слоев общества», в том числе ЛГБТ-активиста, раввина и профессора Йельского университета.

Бывший президент Дональд Трамп не входит в черный список американцев, но в него входит бывший вице-президент Майк Пенс.