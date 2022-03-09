Моррис Крик рассказывает о своем побеге из Украины во время российского вторжения

Бывший баскетболист колледжа Моррис Крик оказался в Украине во время российского вторжения и рассказал о своем опыте, когда он пытался выбраться из страны и вернуться в Соединенные Штаты.

«Вы действительно начинаете ощущать реальные последствия войны», — сказал Крик. Новостные письма. «Например, я двигался по своему зданию, а потом мне нужно было пойти в бомбоубежище и посмотреть в социальных сетях, вы видите, как один самолет врезается в дом женщины, как бомба, вы знаете, ракетой. И я сегодня не сплю. чувак. Я этого не делал. Я параноик, я в ужасе».

Крик, который играл за Индиану, а затем за Джорджа Вашингтона с 2009 по 2014 год, играл за профессиональную баскетбольную команду MBC Mykolaiv, когда Россия вторглась. Крик провел прошлые выходные в приютах и ​​вне их, прежде чем прибыть в Одессу, но к 1 марта смог добраться до Румынии. В четверг он воссоединился со своей семьей.

«Когда он попал сюда, это был глоток свежего воздуха. Я знала, что он в безопасности», — сказала ABC News его мать Пами Морган.

Крик вспомнил, что ночью ему было страшно, потому что в городе вообще не было света из-за военного положения. Он сказал, что по-прежнему беспокоится за своих товарищей по команде, которым до сих пор приходится жить в таких условиях.

«Я молюсь за них каждый день и только за их семьи», — сказал Крик ABC News. «Потому что, когда я видел их в последний раз, я пролил слезы, потому что больше никогда не увижу тебя на баскетбольном уровне. Я могу никогда не увидеть тебя на живом уровне из-за того, что сейчас происходит».

Больше репортажей о баскетболе в колледже: