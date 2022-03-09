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Моррис Крик рассказывает о своем побеге из Украины во время российского вторжения

9 марта, 2022
Boleslava Sokolova

Бывший баскетболист колледжа Моррис Крик оказался в Украине во время российского вторжения и рассказал о своем опыте, когда он пытался выбраться из страны и вернуться в Соединенные Штаты.

«Вы действительно начинаете ощущать реальные последствия войны», — сказал Крик. Новостные письма. «Например, я двигался по своему зданию, а потом мне нужно было пойти в бомбоубежище и посмотреть в социальных сетях, вы видите, как один самолет врезается в дом женщины, как бомба, вы знаете, ракетой. И я сегодня не сплю. чувак. Я этого не делал. Я параноик, я в ужасе».

Крик, который играл за Индиану, а затем за Джорджа Вашингтона с 2009 по 2014 год, играл за профессиональную баскетбольную команду MBC Mykolaiv, когда Россия вторглась. Крик провел прошлые выходные в приютах и ​​вне их, прежде чем прибыть в Одессу, но к 1 марта смог добраться до Румынии. В четверг он воссоединился со своей семьей.

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