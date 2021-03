«Морская полиция: суперзвезда Лос-Анджелеса» Крис О’Доннелл рассказывает о том, почему Каллен не может представить это обручальное кольцо для Анны | Развлекательная программа

Для парня, у которого было обручальное кольцо, получение по почте отрубленного женского пальца – это настоящее мысленное путешествие. Но вот что случилось Морская полиция: Лос-АнджелесСпециальный агент Дж. Калин)Крис О’Доннелл) Когда мы его в последний раз видели.

Вышеупомянутый номер не принадлежит предполагаемому агенту-мошеннику Анне Кульчик (Бали Бар), Но его бывшей девушке, агенту ЦРУ Джоэлу Тейлору (Элизабет Богуш). она Ее похитила россиянка Катя Веткойя (Ив Харлоу), одержимая Анной. Тем временем другой россиянин (Алексей Буртенко) сообщает Анне, что она должна убить Катю. Дайте, все сложно!

В довершение всего, насыщенная событиями миссия 28 марта по спасению Джоэла омрачена постоянным недоверием Каллена к Анне. В эпизоде ​​от 21 февраля она отсутствовала, оставив бедняжку Джи с коробкой для колец. Когда он выследил ее 28 февраля (в отдаленном доме, кишащем русскими), она заявила, что скрылась, чтобы защитить их от Кати. Однако, когда Анна уезжает, чтобы найти Джоэла, надеясь привлечь психического похитителя женщины, ее предполагаемые союзники бьют Калин по голове. Что дает ?!

«Каллену было трудно добраться до того момента, когда он был готов сделать следующий шаг в жизни. Он явно любит Анну и чувствует, что время пришло. [to marry]. К сожалению, коврик вытащили снизу. Он обнаруживает, что может не знать настоящей Анны или [be able to] Доверяйте ей, – говорит О’Доннелл. Даже в этом случае он должен отложить эти вопросы в сторону и заняться текущим делом ».

Актер говорит нам, что интерес к бизнесу вернет Каллена к его старому «одинокому волку», в то время как остальная часть команды NCIS помогает отцу Анны, любящему водку, Аркадию (похититель сцен Вито Ругинис), которому также угрожала Катя. Все это – часть более крупной головоломки, в которой 28 марта и 4 апреля случится падение известного российского крота, в котором, в конечном итоге, участвует старший босс NCIS Хити Ланге (Линда Хант). Скотт Гиммел, исполнительный продюсер: «Хити иногда ставит ее безопасность под угрозу ради общего блага, и вскоре ей может понадобиться команда, которая пришла бы ей на помощь и внесла изменения».

