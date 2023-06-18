«Морские псы» стартуют быстро, а Ван Белль остр в победе над «Рамбл Пони» со счетом 9:1.

бейсбол

Филлип Сайкс заставил «Морских псов» начать с дабла с двумя аутами в первом иннинге, Кори Розье был 4-к-5 с тремя даблами, а Натан Хики в роли «Портленда» выиграл 9-1 над «Бингемтон Рамбл Пони» в Бингемтоне, штат Нью-Йорк.

Брайан Ван Белл (5-3) одержал свою третью победу подряд, допустив только четыре попадания и один прогон за шесть подач. Он ударил пять и прошел два.

Баскетбол

ЖНБА: Джуэлл Ллойд набрал рекордные для карьеры 39 очков, «Сиэтл» набрал 17 трехочковых, а «Шторм» обыграли «Даллас Уингз» со счетом 109–103 в Арлингтоне, штат Техас.

Победа Сиэтла была омрачена рекордным в карьере результатом Арики Огунпуэля из «Крыльев», набравшего 41 очко.

колледжи

Мужской баскетбол: Тренер сборной Западной Вирджинии Боб Хаггинс был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде через месяц после того, как университет дисквалифицировал его на три игры за использование гомофобных оскорблений при очернении католиков во время радиоинтервью.

69-летний Хаггинс из Моргантауна, Западная Вирджиния, был остановлен полицией в Питтсбурге в пятницу вечером. Согласно отчету полиции, ему было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, он был освобожден из-под стражи и предстанет позднее для предварительного слушания.

футбольный

Чемпионат Европы: Эрлинг Хааланд забил по возвращении в Норвегию, и этого было недостаточно, так как Шотландия вернулась, чтобы выиграть 2: 1 и сохранить идеальный результат для отборочных матчей чемпионата Европы в следующем году.

• Криштиану Роналду обнимает болельщик, когда Португалия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:0 и одержала третью победу в квалификации к Евро-2024.

гольф

LPGA: Эми Янг набрала все пять очков в Блитфилде и забила свой третий подряд результат из 5 игроков до 67 лет, выйдя вперед в третьем раунде Meijer LPGA Classic в Белмонте, штат Мичиган.

Эшли Бухай, 34-летняя южноафриканка, выигравшая ShopRite LPGA Classic на прошлой неделе в Нью-Джерси, была расстроена японскими лидерами второго раунда Аякой Фурио из Японии и Сию Лин из Китая.

Большой теннис

Открытие Липима: Екатерина Александрова будет защищать свой титул против соотечественницы из России Вероники Кудермитовой с лучшим посевом после того, как обе вышли в финал в Ден Бош, Нидерланды, не проиграв ни одного сета за всю неделю.

Александрова, посеянная под номером 4, победила посеянную под номером 7 Александру Саснович из Беларуси со счетом 6: 1, 7: 6 (1). Кудерметова, впервые занявшая первое место на турнире, нокаутировала Викторию Хрнчакову из Словакии со счетом 6:3, 6:2.

Открытый Штутгарт: Фрэнсис Тиафо сыграет свой первый финал на травяном корте после того, как американец обыграл Мартона Фуковича в марафонском тай-брейке в Штутгарте, Германия.

Тиафо выиграл свой полуфинал со счетом 6-3, 7-6(11), сохранив шесть очков на тай-брейке. Он воспользовался своим шансом при счете 11-10, чтобы выиграть следующие три очка, закрепив победу резким ответным ударом.

Тиафо сыграет с Яном-Леннардом Штруффом в финале в воскресенье после того, как домашние болельщики немца приветствовали Хуберта Хуркача 3-6 6-3 6-3.

Автомобильная гонка

Индикар: Чемпион IndyCar Уилл Пауэр толкнул Скотта Диксона после того, как они оба попали в аварию, в результате которой обе машины были серьезно повреждены во время тренировки на Road America в Элкхарте, штат Висконсин.

Диксон, шестикратный чемпион IndyCar, стартовал и вернулся на трассу, опередив Ромена Грожана и Пауэра. Диксон дал Грожану достаточно места, чтобы обойти его, но когда Пауэр приблизился к промежутку, он закрылся, и Пауэр не смог избежать удара Диксона.

Две машины сбились с курса, и Бауэр врезался в бетонную стену. Обе машины были сильно повреждены, и на их восстановление перед квалификацией оставалось всего три часа.

Затем Бауэр вышел из машины, перекинулся словами с Диксоном и толкнул его в грудь. Позже Пауэр в отчаянии пнул воздух.

• Колтон Херта из Andretti Autosport завоевал поул-позицию в воскресной гонке IndyCar Series на Road America, показав лучший круг за 1 минуту 40,1945 секунды на этой трассе из 14 кругов и 4,048 мили. Это на четыре секунды быстрее, чем время, когда Александр Росси вырвался вперед на прошлогоднем мероприятии.

Пато Овард квалифицировался вторым, за ним последовал лидер по очкам Алекс Баллоу, действующий чемпион Road America Джозеф Ньюгарден и Росси.

Формула одинМакс Ферстаппен выиграл 25-й поул в своей карьере и стал на шаг ближе к победе в Формуле-1 с покойным Айртоном Сенной, поскольку двукратный чемпион мира преодолел влажные квалификационные условия на Гран-при Канады.

Езда на велосипеде

Юриспруденция: Полиция Германии арестовала водителя грузовика, обвиняемого в авиакатастрофе в Италии в прошлом году, в результате которой погиб профессиональный велосипедист Дэвид Репплин, и удерживает его в ожидании процедуры экстрадиции, заявили прокуроры обеих стран.

Вольфганга Рекке обвиняют в совершении придорожного убийства и оставление места ДТП. Прокурор Виченцы Лино Джорджио Бруно заявил, что он был арестован в четверг в Мюнстере на основании европейского ордера на арест. Немецкие власти заявили, что он сдался.

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