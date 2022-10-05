Морской пехотинец США Роберт Гельман получил «жестокий» приговор в российском суде — активисты утверждают, что его используют в качестве пешки

28-летний гражданин США Роберт Гилман, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции, присутствует на судебном заседании по его делу в Центральном районном суде Воронежа.

Андрей Арипов/Sputnik через Associated Press

ветеран США Роберт ГилманКоторый девять месяцев молча ожидал суда в российской следственной изоляторе, на прошлой неделе умолял суд добиться «помилования от Российской Федерации» за свой проступок.

Он был арестован за «мелкие беспорядки» в январе, когда ехал поездом из Сочи в Москву, чтобы обновить свой американский паспорт. Его попутчики обратились в транспортную полицию на вокзале в Воронеже с жалобой на то, что он пьян и нарушил порядок.

Гилмана доставили в местный полицейский участок в наручниках, но, как сообщается, он был настолько пьян, что упал со скамейки на пол. На земле ему ударили по ногам, а одного из патрульных ударили ногой по колену.

Ему было предъявлено обвинение в «применении насилия в отношении представителя власти» с максимальным наказанием в пять лет.

Связанный: Внутри странной последовательности событий, которые привели бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана в российскую тюрьму

28-летний американец, имеющий степень в области кибербезопасности и служивший в морской пехоте США с 2019 по 2020 год, первоначально не признал себя виновным, заявив, что не может вспомнить инцидент и утверждая, что водка, которую он пил, была отравлена.

На втором слушании он изменил свою выплату на виновного, но сказал, что это был несчастный случай, и указал, что офицер, который ударил его ногой, уже принял извинения. Во время своего обращения к судье на прошлой неделе он закончил свои показания в суде, сказав: «Пожалуйста, будьте добры ко мне».

«Я жертва политических репрессий», — заявил он недавно российским журналистам. «Я ничего не делал. Это был ужасный несчастный случай, который я не мог предотвратить. В то время я был без сознания».

Дело Гилмана было обойдено вниманием западных СМИ. Но с возможностью присоединения американских граждан Бритни Грейнер И Пол Уилантакже заключенный в России, в А Известный обмен пленнымиЭто, несомненно, изменится.

28-летний гражданин США Роберт Гилман, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции, прибыл для рассмотрения своего дела в Центральном районном суде Воронежа.

Андрей Арипов/Sputnik через Associated Press Роберт Гилман

Наталья Филимонова, активистка за права заключенных из общественной организации «Россия за решеткой», следит за ходом дела и рассказывает людям, что она «шокирована» вынесенным ему приговором.

История продолжается

Она утверждает, что «решение суда носит исключительно политический характер». «Это неоправданная жестокость».

Офицер, которого Гилман ударил ногой, получил незначительные синяки и ссадины и в конце концов снял обвинения. Когда свидетелей транспортной полиции попросили дать показания против Гилмана, они не явились в суд.

Связанный: «Забытая» американка, находившаяся в заключении в России вместе с Бритни Гренье, пыталась сбежать с помощью США, прежде чем ее арестовали

Адвокат Гилмана Валерий Иванников ранее сообщил журналу PEOPLE, что его родители, родившиеся в США, оба родились в России, не могут общаться со своим сыном напрямую, только через него.

КоммерсантЪ Сообщается, что после вынесения приговора адвокат Гилмана сделал заявление, в котором говорилось: «Принимая во внимание тот факт, что мой клиент признал себя виновным, раскаялся и извинился перед жертвой, мы ожидали более мягкого приговора. Поэтому мы подадим апелляцию и обратимся в США. властям инициировать возможный обмен».

Иван Мельников, российский правозащитник, сказал People: «Это очень суровое наказание. Похоже, власти ищут возможности обмена, потому что хотят заполучить как можно больше людей. [Russian] граждане возвращаются [from U.S. prisons] Насколько это возможно. «В последний раз, когда бывший морской пехотинец США был, Тревор РидЕго приговорили к длительному сроку в России Байдена Успешно договорились об обмене пленнымироссийский контрабандист наркотиков Константин Ярошенко вернулся в обмен на Рейда.

Связанный: Внутри усилий Америки по освобождению Тревора Рида от России

В последнем обращении Гилмана к суду явно отчаявшийся мужчина просил судью не отправлять его в тюрьму, утверждая, что намерен получить российское гражданство. «Я приехал в Россию, чтобы жить, учиться здесь, получить гражданство и создать семью». Он также предложил не преследовать его как американца, заявив: «Я тоже русский по географическому и этническому происхождению. Я имею полное право быть на этой земле раньше вас».

Он добавил, что приехал в Россию учиться в МГУ и не был «жестоким человеком, приехавшим сюда драться с полицией».