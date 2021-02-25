Моряк живет 14 часов в Тихом океане, цепляясь за буй после падения в море

Чувствуя жар и головокружение, моряк на грузовом корабле в южной части Тихого океана Я вышел на палубу, чтобы немного подышать воздухом.
Он будет, сын позже Он рассказал местным СМИПровести по крайней мере в ближайшие 14 часов борются с волнами трудно и цепляется к старикам ловит рыбу Буй, чтобы выжить.
Литовский Инженер Видам Перевертилов, 52 года, работал в обычную ночную смену в машинном отделении г.Серебряный сторонникРанее в этом месяце во время плавания между новозеландским портом Тауранга и островами Питкэрн, небольшой британской заморской территорией.
Однако около 4 часов утра 16 февраля он упал в море, по-видимому, после обморока.
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Потерянный в темноте и без спасательного жилета, его надежды угасли с восходом солнца.
«Он увидел черную точку на горизонте, которая все еще находилась в нескольких километрах», – сказал Новой Зеландии его сын Марат. Сайт новостей. Итак, он поплыл к ней.
«Это оказался старый рыболовный буй … он не был прикреплен ни к чему, ни к лодке, это был просто кусок морского мусора», – сказал Марат.
«Его желание остаться было сильным», – добавил он.
NBC News не смог связаться с Маратом или его отцом для немедленных комментариев.
Сын инженера сказал, что, как только команда заметила, что его отец пропал, они восстановили свои движения и отправили сигналы бедствия на близлежащие корабли, в том числе Французскую Полинезию. JRCC Таити.
«То, что произошло потом, было почти непостижимо», – сказал Марат новозеландскому новостному сайту.
«Серебряная ракета-носитель проводила поиск по схеме, и пассажир сказал, что слышал слабый человеческий крик с правой стороны корабля» в 400 морских милях к югу от Австралийских островов во Французской Полинезии.
По словам Марата, уставший и уставший экипаж на вид старше двадцати лет кинул спасательный круг, спустил лестницу и вытащил ее обратно на борт – через полдня после выхода.
Его сын описывает спасение как «невероятное» и считает, что выживание отца помогло ему сохранить форму и здоровье.
Заявление Высшая комиссия Французской Республики во Французской Полинезии Он подтвердил, что Таитянский центр Иорданского райского центра реконструкции и развития ответил на призывы о помощи в исследовании.
Он сообщил, что предупредил самолет ВМС Франции на соседнем Таити, а также его метеорологическое агентство Meteo France, которое начало вычислять потенциальный дрейф морей на основе ветра.
«Счастливый конец для человека и всей команды Silver Supporter, который является источником удовлетворения для всех, кто участвовал в исследовании», – говорится в заявлении.
Доктор Крис Уэр, старший преподаватель истории моря и директор Гринвичского морского центра в Лондоне, сказал, что авария демонстрирует, «насколько опасна жизнь и работа на море даже в 21 веке», а также преимущества современных морских технологий.
Он добавил, что «тот факт, что буй, который был в снаряжении, в любой другой день будет считаться загрязнением морской среды, в этом случае превратился в спасательное средство».
Верховный комиссар Великобритании в Новой Зеландии и губернатор островов Питкэрн, Лаура Кларк, твиттер Спасение было «экстраординарной историей выживания», добавив, что оно произведет впечатление на капитана Блая, знаменитого капитана корабля.HMS Bounty.
В 1789 году на корабле произошел мятеж, который был показан в голливудском фильме «Марлон Брандо» в 1962 году.
большинство Жители островов Питкэрн Он имеет европейские и полинезийские корни и происходит от девяти повстанцев с британского корабля. Большинство жителей переезжают в Австралию и Новую Зеландию на учебу и работу.
Потому что Коронавирус пандемия Прекращается весь туризм на удаленный песчаный остров Питкэрн – единственный обитаемый остров в группе, который составляет около двух миль в длину и одну милю в ширину.
В то время как Серебряный сторонник На остров были разрешены поставки, и его график был значительно сокращен, «чтобы защитить население, насчитывающее около 50 человек», согласно туристическому веб-сайту правительства острова Питкэрн, которое арендует судно.
Мэтью Маллиган и Ясмин Саллам Внесено.