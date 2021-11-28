Москва заявляет, что еще 27 российских дипломатов должны покинуть США в январе

МОСКВА (Рейтер). Посол России в США заявил, что еще 27 российских дипломатов и их семьи были высланы из США и уедут 30 января.

Посол Анатолий Антонов сказал в видеоинтервью Соловьевской газете: «Наши дипломаты высылаются … большая группа моих товарищей, 27 человек со своими семьями, уедет от нас 30 января … Мы сталкиваемся с серьезным дефицитом. персонала ». YouTube Live выходит в эфир поздно вечером в субботу.

Ранее Россия заявила, что более 100 ее дипломатов и членов их семей были вынуждены покинуть Соединенные Штаты с 2016 года, когда отношения между двумя странами испортились.

По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, по состоянию на 29 октября в США по-прежнему работали около 200 российских дипломатов, в том числе сотрудники российского представительства при ООН.

Администрация президента Джо Байдена заявила в прошлом месяце, что количество сотрудников миссии США в России сократилось до 120 с 1200 в начале 2017 года после серии изгнаний и ограничений, и было трудно продолжать что-либо, кроме временного присутствия в России. Посольство.

Посольство США в Москве прекратило обработку недипломатических виз в этом году и добавило россиян в свой список «перемещенных граждан», которые могут подавать заявления на получение виз в третьих странах.

(Репортаж Марии Цветковой; Редакция Марка Генриха)