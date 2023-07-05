Москва заявляет, что мирные жители получили ранения в результате обстрела Макевки, который, по словам Киева, уничтожил российское подразделение

(Рейтер) — Во вторник поздно вечером украинские военные заявили, что уничтожили группировку российских войск в подконтрольном Москве районе Донецкой области Макевка, а назначенные Россией официальные лица заявили, что в результате обстрелов Киева погиб мирный житель и 36 получили ранения.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили: «В результате меткого огня подразделений Сил обороны очередного формирования российских террористов во временно оккупированной Макевке больше нет».

В сопроводительном видео в приложении для обмена сообщениями Telegram служба связи показала то, что выглядело как взрывы в малонаселенном районе.

Представители России, размещенные в части Донецкой области Украины, которая сейчас контролируется Москвой, где находится Макеевка, сообщили в приложении для обмена сообщениями Telegram, что один человек погиб и по меньшей мере 36 человек получили ранения.

Денис Пушлин, президент, назначенный Россией в тех частях Донецка, которые контролируются Москвой, сказал, что среди раненых были 33-месячный младенец и 7-летний мальчик.

«Поздно вечером противник предпринял ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу», — сообщил Бушлин в своем Telegram-канале.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить ни одно из этих сообщений. Обе стороны отрицают, что наносили удары по мирным жителям в войне, которую Россия ведет против своего соседа уже 16 месяцев.

Накануне Нового года не менее 89 российских военнослужащих погибли в результате обстрела украинскими войсками российской военной базы в Макевке.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; под редакцией Мураликумара Анантарамана)