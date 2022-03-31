Москва заявляет, что «поворотной точки» в мирных переговорах нет, и приветствует письменные требования Украины

Россия объявила во вторник, что значительно сократит боевые действия вблизи украинской столицы и северного города, поскольку в ходе последних раундов переговоров на первый план вышел итог возможной сделки по прекращению сокрушительной войны.

В то время как российское вторжение в Украину продолжается, женщина держит ребенка возле разрушенного моста, покидая город Ирбине под Киевом, Украина, 28 марта 2022 г. | Рейтер

На конференции в Стамбуле делегация Украины заложила основу для того, чтобы страна объявила себя нейтральной, а ее безопасность была бы гарантирована по приказу других стран. Общественная реакция Москвы была положительной, и в среду ожидается возобновление переговоров, которые за пять недель превратились в кровавую войну, в которой тысячи человек погибли, а почти 4 миллиона украинцев бежали из страны.

В перерыве между переговорами заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Москва решила «в принципе повысить взаимное доверие и создать условия для переговоров… по сокращению боевых действий в направлении Киева и Чернигова».

Это объявление вызвало подозрения у США и других стран. Президент Украины Владимир Желенский заявил, что России нельзя доверять. Хотя сигналы переговоров были «позитивными», он сказал на видеоконференции, что «они не могут заставить замолчать извержение российских бомб».

Зеленский сказал, что украинские войска принуждают Россию и что «мы не должны облегчать нашу оборону», потому что армия вторжения по-прежнему «имеет большой потенциал для продолжения атак на нашу страну».