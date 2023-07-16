Москва контролирует российскую дочернюю компанию Danone и долю Carlsberg в пивоварне, сообщает Reuters.

2/2



© Рейтер. ФОТОГРАФИЯ: логотип пива Carlsberg над входом в паб в Брюсселе, Бельгия, 10 марта 2016 г. REUTERS/Yves Hermann/File Photo



2/2

МОСКВА (Рейтер) — Российское государство взяло под контроль российское дочернее предприятие французского производителя йогуртов Danone, а также пивоварню Carlsberg (OTC:) и долю в местном пивоваренном заводе, согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в воскресенье.

В указе говорилось, что принадлежащие иностранцам пакеты акций Danone Россия и Poltika Breezes переданы во «временное управление» государственного агентства недвижимости Росимущество.

Это произошло после того, как в апреле российские дочерние компании немецкой Uniper и финской Fortum были переданы под контроль государства.

В то время Кремль предупредил, что он может захватить больше западных активов на временной основе в отместку за иностранные действия против российских компаний за границей после того, как Москва в прошлом году отправила тысячи своих военнослужащих в Украину.

В заявлении Carlsberg поздно вечером в воскресенье заявили, что «не получали никакой официальной информации от российских властей относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании «Балтика».

Он добавил, что перспективы полного избавления от российского бизнеса в настоящее время весьма туманны. В июне Carlsberg заявила, что подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России при условии получения разрешения регулирующих органов.

В заявлении Danone говорится, что она расследует этот вопрос, добавив, что решение Кремля не повлияет на ее финансовые прогнозы на 2023 год.

Французская компания заявила в октябре прошлого года, что ищет покупателя для своего молочного бизнеса в России, сделка может привести к списанию до 1 миллиарда евро (1,12 миллиарда долларов).

(1 доллар = 1,1227 евро)